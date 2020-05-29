Малообеспеченным семьям и безработным пенсионерам Подмосковья выдадут маски до 20 июня

Документ опубликован на сайте правительства Подмосковья. Из него следует, что маски выдадут малообеспеченным семьям с детьми по 20 штук на каждую.

Там уточнили, что пожилые люди получат по шесть защитных масок на одного человека. Так помогут тем, кто не работает.

Подмосковным пенсионерам старше 65 лет по-прежнему важно остаться дома. Самоизоляцию для них и людей с хроническими заболеваниями продлили до 14 июня включительно.

А к середине июня еще порядка 75 тысяч нуждающихся получат продуктовые наборы. Их направят пожилым людям, инвалидам первой группы, семьям с детьми и всем, кто потерял доход из-за пандемии. За два месяца в Подмосковье выдали около 130 тысяч таких наборов.

Помимо продуктов, нуждающиеся получают детское питание и вещи для малышей, памперсы, медикаменты.

Однако в Подмосковье постепенно смягчают ограничительные меры. С 29 мая жителям разрешат снова прогуливаться в парках и закупаться в строительных магазинах.