Помощь тем, кто нуждается. Еще 75 тысяч продуктовых наборов получат жители Подмосковья

За два месяца в Московской области раздали около 130 тысяч продуктовых наборов. Их получили пожилые люди, семьи с детьми, инвалиды первой группы, а также те, кто потерял доход во время пандемии. К середине июня помощь получат еще около 75 тысяч нуждающихся. Об этом объявил Андрей Воробьев во время эфира на телеканале «360».

Источник фото: телеканал «360»

Продуктовые наборы тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, в Подмосковье начали доставлять в конце марта. За два месяца программа стала крайне востребованной. По словам главы региона, изначально в помощи нуждались лишь 16 тысяч человек. Но по мере продления режима самоизоляции нуждающихся стало в разы больше.

«Раньше количество наборов составляло 30 тысяч, потом 130 тысяч, а теперь их число возрастет до 200 тысяч. У нас был создан внебюджетный фонд, но деньги уже закончились, мы добавили средства из бюджета», — рассказал губернатор.

Чтобы определить тех, кто остро нуждается в помощи, людей приходилось обзванивать. И количество звонков за два месяца составило порядка двух миллионов. Сейчас ежедневно волонтеры и социальные работники совершают от 50 до 65 тысяч звонков. Об этом рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

«Мы сделали большое количество звонков, узнали, что нужно людям, кому конкретно необходимо помочь и в каком количестве. И на сегодняшний день мы сделали два миллиона звонков, это очень много. Ситуация меняется, поэтому мы приняли для себя решение сделать повторные звонки. Некоторым уже по четыре раза звоним. Это те люди, которые остро нуждаются в помощи, и мы это понимаем», — отметила Ольга Забралова.

Она добавила, что в первую очередь в области поддерживают пожилых граждан, одиноко проживающих людей старше 60 лет, инвалидов первой группы. Помощь оказывают многодетным семьям, а также тем, где есть двое или более детей дошкольного возраста. Продукты доставляют тем, кто является получателем детских пособий по закону Московской области. Помогают и тем, чье материальное положение из-за потери работы сильно ухудшилось.

«Когда семье тяжело и мы это понимаем, стараемся помочь. Программу мы на сегодняшний день не останавливаем, понимаем, что еще две-три недели ситуация будет продолжаться. Не менее 75 тысяч наборов еще до 15 июня тем, кто нуждается, мы разнесем обязательно», — добавила Ольга Забралова.

Помимо продуктов, нуждающиеся получают детское питание, вещи для малышей, памперсы, медикаменты.

«Мы рядом, мы стараемся помочь в каждом конкретном случае. И стараемся максимально оказать помощь тем, кто находится в критической ситуации. Помогали, помогаем и будем помогать», — подчеркнул губернатор.