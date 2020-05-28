Жители Подмосковья 65+ останутся на самоизоляции до 14 июня — постановление
Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Документ размещен на сайте правительства региона.
«По 14 июня 2020 года (включительно) обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания (эндокринной системы, органов дыхания, онкологию и другие — ред.)», — сказано в документе.
Согласно постановлению, ограничения сохраняются и для общепита. До 14 июня не будут работать рестораны, кафе, столовые и бары Подмосковья.
Помимо этого до 31 июля приостановили организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе школ.
В Подмосковье постепенно смягчают ограничительные меры. Ранее стало известно, что жителям с 29 мая жителям разрешат снова прогуливаться в парках и закупаться в строительных магазинах.