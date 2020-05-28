В Московской области продлен режим самоизоляции для пожилых жителей и граждан с хроническими заболеваниями. Ограничительные меры действуют до 14 июня включительно.

Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Документ размещен на сайте правительства региона.

«По 14 июня 2020 года (включительно) обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания (эндокринной системы, органов дыхания, онкологию и другие — ред.)», — сказано в документе.

Согласно постановлению, ограничения сохраняются и для общепита. До 14 июня не будут работать рестораны, кафе, столовые и бары Подмосковья.

Помимо этого до 31 июля приостановили организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе школ.

В Подмосковье постепенно смягчают ограничительные меры. Ранее стало известно, что жителям с 29 мая жителям разрешат снова прогуливаться в парках и закупаться в строительных магазинах.