Лучший сыр России выбрали на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Истре

На гастрономическом фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Истре подвели итоги конкурса «Лучший сыр России — 2022». Им стал сыр горгондзола с голубой плесенью от семейной сыроварни из Томска Four Kings.

В рамках конкурса почти 200 участников представили более тысячи образцов разных сыров. Сырные сомелье, сыровары и шеф-повара известных ресторанов выбирали по восемь образцов сыра в каждой из 13 номинаций, допущенных в финал конкурса. По его итогам был определен победитель.

Источник фото: телеканал «360»

«Образец-победитель — это горгондзола, сыр с голубой плесенью. Совсем не традиционный для нас сыр, но это еще раз свидетельствует о том, что мы в России дошли до того уровня, когда можем на равных соревноваться с производителями таких сыров из других стран», — рассказала член жюри конкурса Валентина Маяускайте.

Источник фото: телеканал «360»

По словам председателя жюри конкурса Александра Крупецкова, уровень участников за этот год серьезно вырос, поэтому экспертам было очень сложно выбрать не только лучший сыр, но и победителей в других номинациях. Он отметил, что на конкурсе появилась новая категория «Сыр массового потребления». Это номинация для больших производителей, которым зачастую на подобных конкурсах тяжело конкурировать с сырами ручной работы, пояснил специалист.

Источник фото: телеканал «360»

«Что дает победа производителям? Прежде всего статус, подтвержденный на экспертном уровне, узнаваемость бренда и возможности дальнейшего развития. Например, продажи прошлогодних победителей конкурса „Лучший сыр России“ выросли в десятки раз», — подчеркнул Крупецков.

Инициатором проведения конкурса стала сеть сырных лавок России «Сырный сомелье». Организаторы отметили, что соревнование вышло на новый уровень — по масштабам и количеству участников его превосходят только отраслевые международные турниры.

По оценкам экспертов, подмосковный гастрофест «Сыр! Пир! Мир!» получил статус самого большого сырного фестиваля в истории России. За два неполных дня мероприятие посетили свыше 105 тысячи человек.

Фестиваль проходит в деревне Дубровское в городском округе Истра. Фермеры из 54 регионов России представили здесь более 500 различных сортов сыра. Среди них и российский пармезан, бри, камамбер, сыры с мытой корочкой, голубой и белой плесенью.