Лучший сыр России выбрали на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Истре
На гастрономическом фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Истре подвели итоги конкурса «Лучший сыр России — 2022». Им стал сыр горгондзола с голубой плесенью от семейной сыроварни из Томска Four Kings.
В рамках конкурса почти 200 участников представили более тысячи образцов разных сыров. Сырные сомелье, сыровары и шеф-повара известных ресторанов выбирали по восемь образцов сыра в каждой из 13 номинаций, допущенных в финал конкурса. По его итогам был определен победитель.
«Образец-победитель — это горгондзола, сыр с голубой плесенью. Совсем не традиционный для нас сыр, но это еще раз свидетельствует о том, что мы в России дошли до того уровня, когда можем на равных соревноваться с производителями таких сыров из других стран», — рассказала член жюри конкурса Валентина Маяускайте.
По словам председателя жюри конкурса Александра Крупецкова, уровень участников за этот год серьезно вырос, поэтому экспертам было очень сложно выбрать не только лучший сыр, но и победителей в других номинациях. Он отметил, что на конкурсе появилась новая категория «Сыр массового потребления». Это номинация для больших производителей, которым зачастую на подобных конкурсах тяжело конкурировать с сырами ручной работы, пояснил специалист.
«Что дает победа производителям? Прежде всего статус, подтвержденный на экспертном уровне, узнаваемость бренда и возможности дальнейшего развития. Например, продажи прошлогодних победителей конкурса „Лучший сыр России“ выросли в десятки раз», — подчеркнул Крупецков.
Инициатором проведения конкурса стала сеть сырных лавок России «Сырный сомелье». Организаторы отметили, что соревнование вышло на новый уровень — по масштабам и количеству участников его превосходят только отраслевые международные турниры.
По оценкам экспертов, подмосковный гастрофест «Сыр! Пир! Мир!» получил статус самого большого сырного фестиваля в истории России. За два неполных дня мероприятие посетили свыше 105 тысячи человек.
Фестиваль проходит в деревне Дубровское в городском округе Истра. Фермеры из 54 регионов России представили здесь более 500 различных сортов сыра. Среди них и российский пармезан, бри, камамбер, сыры с мытой корочкой, голубой и белой плесенью.