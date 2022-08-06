Дегустацию сыров устроили для гостей фестиваля «Сыр! Пир! Мир!»

Фермеры и сыровары со всей России прибыли для участия в фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в деревню Дубровское городского округа Истра. На площадке посетители могут купить качественную продукцию, которую привезли участники мероприятия. Но перед покупкой фермеры предлагают попробовать свои сыры.

Одним из таких дегустаторов стал корреспондент «360» Кирилл Кривашея.

Он попробовал полутвердый сыр компании «Сырный сомелье». «Кислинки нет. Это очень близко к маасдаму или что-то такое», — прокомментировал журналист. Но что это за сорт, он узнать не смог.

На фестивале сыры разделили по сортам. Есть отдельный стол для полутвердых, для мягких и сыров с плесенью.

Один из организаторов фестиваля, фермер Олег Сирота, заявил, что в этом году на фестивале представлено 960 видов различных сыров. В первый день на площадку приехали более 40 тысяч человек, которые уже скупили треть от 20 тонн вина и другой продукции.

Сегодня в городском округе Истра проходит второй день фестиваля. Во второй половине дня организаторы назовут имена победителей конкурса «Лучший сыр России» 2022 года. Заявки для участия подали более 200 российских фермеров и сыроваров.

Завершится фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в воскресенье. Поэтому время доехать до главной площадки еще есть. Гости могут купить и попробовать сыры, вино мясо, чай, рыбу, мед и другую продукцию фермеров со всей России.

От станций Новоиерусалимская и Истра до деревни Дубровское ходят бесплатные шаттлы и есть 29 регулярных маршрутов. Для тех, кто добирается на своей машине, предусмотрели бесплатную стоянку.