Сыр для наслаждения. Фермеры на фестивале «Сыр! Пир! Мир! рассказали, как правильно есть премиальные сорта сыра

Среди представленной продукции на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в деревне Дубровское городского округа Истра оказались редкие сорта премиального сыра. Его рекомендовали запивать белым вином, чтобы он лучше раскрыл свой вкус.

«Этот сыр не едят, этим сыром наслаждаются», — пояснил создатель уникального продукта.

Фермер пояснил, что употреблять премиальный сыр нужно следующим образом: положить под язык. Ни в коем случае не жевать, а рассасывать. После запить белым вином и положить в рот второй кусок. «Это будет великое блаженство», — добавил участник фестиваля.

В этом году гостям фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» предложили на выбор 960 видов различных сыров. Каждый из них перед покупкой можно продегустировать и выбрать наиболее понравившийся.

Завершится фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в воскресенье, 7 августа. Ярмарка, фуд-корты и выставка сельскохозяйственной техники продолжат работать до 20:00. Добраться до мероприятия можно на бесплатных шаттлах или по 29 автобусным маршрутам от станций Новоиерусалимская и Истра. Для приезжающих на своей машине подготовили бесплатную стоянку.