Названы округа Подмосковья с лучшей санитарной безопасностью на стройках
Рейтинг составили по итогам последних двух недель. Названные городские округа Подмосковья получили пять баллов по индексу COVID-безопасности.
Но самые низкие оценки заработали Дубна, Реутов, Лыткарино, Домодедово и Волоколамск. Там индекс варьируется от 4,2 до 4,4 балла.
Среди обязательных правил организация «входного фильтра» на всех площадках и установка санитайзеров. Сотрудники должны работать по сменам и соблюдать социальную дистанцию. Также их обязаны обеспечить пятидневным запасом средств защиты.
Инспекторы проверяют соблюдение норм регулярно. Это отметил начальник областного Главгосстройнадзора Артур Гарибян.
Индекс COVID-безопасности обновляют онлайн. Если значение индекса уменьшится, это станет сигналом для реагированияАртур Гарибян.
Узнать индексы COVID-безопасности округов можно в мобильном приложении «Подмосковные стройки». В нем достаточно нажать на значок вируса в правом верхнем углу.
Сегодня в Московской области строят свыше 1,3 тысячи объектов. Из них более 700 — многоквартирные дома, около 640 — нежилые помещения.