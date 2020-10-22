Названы округа Подмосковья с лучшей санитарной безопасностью на стройках

Подмосковный Главгосстройнадзор оценил санитарную безопасность строительных площадок во всех округах и назвал лучшие из них. Лидерами признали Котельники, Лосино-Петровский, Электросталь, Озеры и Пущино.

Рейтинг составили по итогам последних двух недель. Названные городские округа Подмосковья получили пять баллов по индексу COVID-безопасности.

Но самые низкие оценки заработали Дубна, Реутов, Лыткарино, Домодедово и Волоколамск. Там индекс варьируется от 4,2 до 4,4 балла.

Среди обязательных правил организация «входного фильтра» на всех площадках и установка санитайзеров. Сотрудники должны работать по сменам и соблюдать социальную дистанцию. Также их обязаны обеспечить пятидневным запасом средств защиты.

Инспекторы проверяют соблюдение норм регулярно. Это отметил начальник областного Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Индекс COVID-безопасности обновляют онлайн. Если значение индекса уменьшится, это станет сигналом для реагирования Артур Гарибян.

Узнать индексы COVID-безопасности округов можно в мобильном приложении «Подмосковные стройки». В нем достаточно нажать на значок вируса в правом верхнем углу.

Сегодня в Московской области строят свыше 1,3 тысячи объектов. Из них более 700 — многоквартирные дома, около 640 — нежилые помещения.