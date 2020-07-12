Следить за подмосковными стройками через специальное приложение стали уже 13 тысяч человек

Следить за ходом строительства домов в Московской области можно при помощи специального приложения Главгосстройнадзора «Подмосковные стройки». На интерактивной карте показаны почти 3,5 тысячи объектов, над которыми сейчас ведется работа. В этом году приложение установили себе более 13 тысяч человек.

Руководитель ведомства Артур Гарибян рассказал, что все изменения по количеству строек в Московской области на интерактивной карте обновляют ежедневно.

«С начала этого года мы внесли на карту информацию о более чем 1,7 тысячи новых объектов региона», — рассказал он.

Кроме того, в приложении можно узнать индекс коронавирусной безопасности каждого из городских округов Подмосковья. Его рассчитывают из 50 санитарных требований по каждому объекту. В итоге получается индекс от нуля до пяти баллов.

«Данные индекса обновляются каждый день. Теперь проверить, соблюдаются ли санитарные требования на стройках муниципалитета, еще проще. Для этого достаточно зайти в наше мобильное приложение, которое мы адаптировали на двух платформах: Android и IOS», — подчеркнул Артур Гарибян.

На сегодняшний день push-уведомления с актуальными сведениями о ходе строительства получают порядка 20 тысяч человек.