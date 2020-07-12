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    12 июля 2020, 15:57

    Следить за подмосковными стройками через специальное приложение стали уже 13 тысяч человек

    Анатолий Минкин

    Следить за ходом строительства домов в Московской области можно при помощи специального приложения Главгосстройнадзора «Подмосковные стройки». На интерактивной карте показаны почти 3,5 тысячи объектов, над которыми сейчас ведется работа. В этом году приложение установили себе более 13 тысяч человек.
    Следить за подмосковными стройками через специальное приложение стали уже 13 тысяч человек

    Руководитель ведомства Артур Гарибян рассказал, что все изменения по количеству строек в Московской области на интерактивной карте обновляют ежедневно.

    «С начала этого года мы внесли на карту информацию о более чем 1,7 тысячи новых объектов региона», — рассказал он.

    Кроме того, в приложении можно узнать индекс коронавирусной безопасности каждого из городских округов Подмосковья. Его рассчитывают из 50 санитарных требований по каждому объекту. В итоге получается индекс от нуля до пяти баллов.

    «Данные индекса обновляются каждый день. Теперь проверить, соблюдаются ли санитарные требования на стройках муниципалитета, еще проще. Для этого достаточно зайти в наше мобильное приложение, которое мы адаптировали на двух платформах: Android и IOS», — подчеркнул Артур Гарибян.

    На сегодняшний день push-уведомления с актуальными сведениями о ходе строительства получают порядка 20 тысяч человек.