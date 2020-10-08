Главгосстройнадзор вновь будет возбуждать дела за нарушения санитарных норм в Подмосковье

Застройщиков из Подмосковья вновь смогут привлекать к ответственности за нарушения санитарных правил. Это полномочие вернули инспекторам Главгосстройнадзора Московской области.

Губернатор Андрей Воробьев подписал такое постановление из-за роста случаев заболевания коронавирусом. По специальному чек-листу инспекторы проверят, как соблюдают около 30 санитарных требований на стройках.

Среди обязательных правил организация «входного фильтра» на всех площадках и установка санитайзеров. Сотрудники должны будут работать посменно. Их обязаны обеспечить пятидневным запасом средств индивидуальной защиты, рассказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Призываю застройщиков неукоснительно соблюдать все требования, что позволит сократить риски заражения COVID-19 на объектах в ходе строительства Артур Гарибян.

Чек-лист поможет рассчитать индекс COVID-безопасности каждой площадки по шкале от нуля до пяти баллов. Чем выше будет этот показатель, тем лучше.

Увидеть данные все желающие смогут в мобильном приложении «Подмосковные стройки». Для этого достаточно нажать на значок вируса в правом верхнем углу.

На карте также отобразится текущий индекс COVID-безопасности каждого городского округа.