Следить за COVID-безопасностью на стройках Подмосковья можно онлайн. Похожих проектов нет в России

Следить за этим смогут даже жители. Система теперь доступна на Яндекс.Картах. Ее запустили в Главгосстройнадзоре области.

Сначала все площадки проинспектировали. Сведения внесли в электронный чек-лист. Он позволил рассчитать индекс COVID-безопасности по шкале от нуля до пяти баллов. Чем выше этот показатель, тем лучше, рассказал начальник ведомства Артур Гарибян.

Мы проделали большой объем технической работы для внедрения такого современного вспомогательного инструмента. Кроме того, инспекторы проверили каждый строящийся объект Артур Гарибян.

На локациях отображаются отметки зеленого, желтого, красного цвета с указанием балла. Проверить индекс COVID-безопасности можно и через сайт Главгосстройнадзора.

«Система индексации набирает обороты и может применяться в любой отрасли. Наша уже следующая итерация — размещение индекса в мобильном приложении», — добавил Артур Гарибян.

Он уточнил, что это приложение «Подмосковные стройки». Все это поможет инспекторам оперативно реагировать. Сам индекс COVID-безопасности будет обновляться в онлайн-режиме.

Более 3,5 тысячи подмосковных строителей уже сдали тесты на коронавирус за прошлую неделю. Случаев заражения не нашли. Регулярно застройщики должны проверять не менее 10% своих сотрудников.

В Подмосковье возобновление строительства началось 18 мая. Но работы продолжатся со строгим соблюдением санитарных норм.