Логистический центр в Солнечногорске обеспечит продуктами сотни магазинов России

Жителям Подмосковья объяснили работу появившегося в Солнечногорске крупного распределительного центра «Северный». Здесь хранят молоко, мясо, рыбу, сладости, а затем развозят продукты по магазинам торговых сетей «Перекресток» и «Карусель».

Логистический комплекс открыла компания X5 Retail Group. Из этого места продукты доставляют до прилавков магазинов — в каждый из них товары собирают отдельные сотрудники.

Им помогает специальная программа, объяснил руководитель службы логистики РЦ «Северный» Никита Савинюхов.

После получения заказов WMS-система через наушник выдает команду комплектовщику. Это позволяет подъехать к определенной ячейке и взять нужное количество коробок Никита Савинюхов.

Этот распределительный центр заменил сразу два устаревших и стал одним из самых крупных у торговой сети «Перекресток» в России.

Здесь располагаются шесть зон для хранения товаров с разной температурой: для сухих, охлажденных и замороженных. Треть поставщиков — столичные и подмосковные производители.

«Логистическая цепочка больших федеральных сетей является своеобразной кровеносной системой, которая помогает своим производителям поставлять товары по всей стране», — сказал главный исполнительный директор компании X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

А губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность таких проектов для трудоустройства местных жителей.

«Нам X5 предлагает различные совместные программы. Они интересны, потому что сразу обеспечивают рабочие места. Над всем этим будем работать. <…> В том числе сюда нужно набрать еще 250-300 человек. И коллеги говорят: „Где эти люди? Давайте будем вместе их искать, приглашать на работу, чтобы комплекс работал на полную мощность“. Здесь очень интенсивная работа. И мы, конечно, заинтересованы в партнерстве с инвестором», — сказал Воробьев.

Свежие продукты в столичные и подмосковные супермаркеты «Перекресток» теперь доставляют именно отсюда. Некоторую продукцию развозят практически по всей России — от Сочи до уральских хребтов.

Всего у сети «Перекрестка» по Московской области три таких логистических центра, а по всей России — девять. Это отметил генеральный директор торговой сети Владислав Курбатов.

Прием товара от производителей, сбор и отправка в магазины происходит каждый день. Распределительный центр работает круглосуточно, чтобы на полках магазинов покупатели всегда могли найти самый свежий товар.