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    21 апреля 2021, 16:02

    Логистический центр в Солнечногорске обеспечит продуктами сотни магазинов России

    Анастасия Аброськина, Елена Силиванова

    Жителям Подмосковья объяснили работу появившегося в Солнечногорске крупного распределительного центра «Северный». Здесь хранят молоко, мясо, рыбу, сладости, а затем развозят продукты по магазинам торговых сетей «Перекресток» и «Карусель».

    Логистический центр в Солнечногорске обеспечит продуктами сотни магазинов России | Изображение 1

    Логистический комплекс открыла компания X5 Retail Group. Из этого места продукты доставляют до прилавков магазинов — в каждый из них товары собирают отдельные сотрудники.

    Им помогает специальная программа, объяснил руководитель службы логистики РЦ «Северный» Никита Савинюхов.

    После получения заказов WMS-система через наушник выдает команду комплектовщику. Это позволяет подъехать к определенной ячейке и взять нужное количество коробок

    Никита Савинюхов.

    Этот распределительный центр заменил сразу два устаревших и стал одним из самых крупных у торговой сети «Перекресток» в России.

    Здесь располагаются шесть зон для хранения товаров с разной температурой: для сухих, охлажденных и замороженных. Треть поставщиков — столичные и подмосковные производители.

    «Логистическая цепочка больших федеральных сетей является своеобразной кровеносной системой, которая помогает своим производителям поставлять товары по всей стране», — сказал главный исполнительный директор компании X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

    А губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность таких проектов для трудоустройства местных жителей.

    Логистический центр в Солнечногорске обеспечит продуктами сотни магазинов России | Изображение 2

    «Нам X5 предлагает различные совместные программы. Они интересны, потому что сразу обеспечивают рабочие места. Над всем этим будем работать. <…> В том числе сюда нужно набрать еще 250-300 человек. И коллеги говорят: „Где эти люди? Давайте будем вместе их искать, приглашать на работу, чтобы комплекс работал на полную мощность“. Здесь очень интенсивная работа. И мы, конечно, заинтересованы в партнерстве с инвестором», — сказал Воробьев.

    Свежие продукты в столичные и подмосковные супермаркеты «Перекресток» теперь доставляют именно отсюда. Некоторую продукцию развозят практически по всей России — от Сочи до уральских хребтов.

    Всего у сети «Перекрестка» по Московской области три таких логистических центра, а по всей России — девять. Это отметил генеральный директор торговой сети Владислав Курбатов.

    Прием товара от производителей, сбор и отправка в магазины происходит каждый день. Распределительный центр работает круглосуточно, чтобы на полках магазинов покупатели всегда могли найти самый свежий товар.