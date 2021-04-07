Еще 1,1 тысячи рабочих мест создадут в индустриальных парках Подмосковья

Почти 40 компаний стали резидентами инвестиционных площадок Подмосковья с января. Они начали работать в индустриальных и технопарках. Здесь создадут около 1,1 тысячи новых мест для сотрудников.

Резидентов привлекли при участии Мининвеста региона. Глава ведомства Екатерина Зиновьева подчеркнула, что 18 компаний разместили в индустриальных парках, а 19 — на промышленных площадках и в технопарках.

Фактически компаниями уже инвестировано более 1,1 миллиарда рублей. Планируется, что на территории Московской области создадут около 1 110 новых рабочих мест Екатерина Зиновьева.

Например, фирма «Пец-Хаас» планирует начать производство бакалейных изделий в индустриальном парке «Парфентьево», находящемся в Коломне. Работой обеспечат около 70 человек.

В индустриальном парке «Валищево» в Подольске трудоустроят еще 300 жителей. Это сделают благодаря распределительному центру «Лента». Его запустят во втором квартале 2021 года.

В Ступине через два года приступят к изготовлению пластмасс и синтетических смол. Для этого компания «Пласт Полеэфир» выбрала одноименный индустриальный парк.

И таких примеров много. Всего в Московской области сегодня насчитывается 59 индустриальных парков. Подробности можно получить на портале invest.mosreg.ru и горячей линии 0150.