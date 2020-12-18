КПО по современным стандартам. Комплекс «Храброво» запустили в Подмосковье

Современный комплекс построили вместо закрытого мусорного полигона, по размерам сопоставимого с бывшей масштабной свалкой «Кучино». Новую площадку разместили в Можайском городском округе.

Это четвертый комплекс переработки крупнейшего российского оператора по обращению с ТКО «РТ-Инвест». Здесь, в отличие от других КПО, в разы усовершенствовали технологии. Например, впервые органические фракции из мусора станут извлекать без ручной предварительной сортировки.

Экология для нас имеет принципиально важное значение. Для качества жизни мегаполиса, для Подмосковья. Мы прекрасно знаем, какие этапы прошли. Сложные, очень тревожные. И приятно, что сегодня мы встречаемся и открываем новое КПО по самым современным стандартам Андрей Воробьев.

На символическую кнопку для открытия КПО нажали зампред правительства региона Евгений Хромушин, гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов и главный экологический инспектор России Светлана Радионова.

Андрей Воробьев присутствовал в режиме видеосвязи. Онлайн он общался с Сергеем Чемезовым — генеральным директором госкорпорации «Ростех», в которую входит «РТ-Инвест».

«Хотелось бы слова благодарности, Сергей Викторович, вам сказать. Потому что любое новое дело всегда сталкивается с огромными барьерами, а где-то, может быть, с недоверием и рисками, если говорить языком бизнеса. Большие средства вложены и вами, и другими региональными операторами. Но вы у нас стратегический партнер», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что КПО приходят на смену мусорным полигонам, последние из которых закроют в Подмосковье уже на следующей неделе. Всего их было 39.

«Уже 30 декабря мы поставим точку. Два КПО будут запущены — на „Тимохово“ и Алексинском карьере. И со следующей недели мы закроем Озера и „Лесную“ — самый большой и проблемный объект для жителей Серпухова. Закрываем 24 декабря. Больше ни одной городской свалки в Подмосковье не останется», — сказал Хромушин.

Отходы больше не будут хранить в земле и начнут отдавать их на переработку, а затем — на вторичное использование.

Мы практически не имеем работающих свалок. Практически, потому что на следующей неделе закрываем две последние. Все, точка — свалок нет. Есть комплексы переработки отходов Андрей Воробьев.

Кроме того, губернатор подчеркнул важность того, что жители Подмосковья все охотнее разделяют мусор. Он добавил, что КПО «Храброво» открывается «на известном месте, которое когда-то приносило массу хлопот». Но теперь комплекс начнет работать по самым современным стандартам.

На КПО «Храброво» создали около 600 рабочих мест. При найме специалистов приоритет будут отдавать жителям Можайского городского округа. Это поможет им найти работу рядом с домом.