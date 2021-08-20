Льготу на покупку жилья получили 110 учителей Подмосковья в 2021 году

Подмосковье выполнило годовой план по обеспечению преподавателей, воспитателей льготой на приобретение квартир. Свое жилье благодаря программе «Социальная ипотека» купят еще 110 педагогов.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. По ее словам, в областном Доме правительства вручили последние 20 сертификатов учителям.

Мы выполнили годовой план по социальной ипотеке для педагогов. Свои сертификаты получили все заявленные 110 специалистов, а это и учителя, и воспитатели, и молодые педагоги Ирина Каклюгина.

По решению губернатора программу «Социальная ипотека» продлили на следующий год.

«Мы приглашаем наших педагогов принять в ней участие», — отметила Каклюгина.

Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая программа. По ней правительство поддерживает уникальных работников социальной сферы.

Стоимость квартиры берет на себя правительство региона. Ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

До конца года власти Подмосковья вручат 361 свидетельство по «Социальной ипотеке», из которых 160 получат врачи, еще 110 — педагоги, 85 — ученые, а шесть — тренеры.