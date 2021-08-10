«Знак того, что вы нужны нам и стране». Еще 18 ученых Подмосковья получили льготу на покупку жилья

Льготой на покупку жилья обеспечили еще 18 ученых из Подмосковья. Сертификаты вручил губернатор Андрей Воробьев. Их получили научные работники из Химок и Дубны. Так правительство поддерживает специалистов благородных профессий: педагогов, врачей, тренеров и не только. Для этого действует программа «Социальная ипотека».

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая льгота. Стоимость новой квартиры берет на себя правительство региона, а ее обладателю остается лишь выплачивать проценты — несколько тысяч рублей в месяц.

Губернатор отметил, что цель — не просто вручить сертификат на покупку жилья, а помочь работнику найти комфортную для него квартиру и поддержать в решении вопросов, связанных с ее оформлением.

Чем может помочь губернатор? Все траектории вывода на орбиту вы считаете лучше, чем мы. В алгоритмах тоже разбираетесь гораздо лучше. А наша задача — сделать так, чтобы комфортно было жить и чтобы ваша голова не была забита тем, где бы построить семью, как спланировать свое будущее Андрей Воробьев.

Ученым дали сертификаты в стенах Объединенного института ядерных исследований. Он находится в Дубне.

Источник фото: телеканал «360»

По словам главы Подмосковья, среди ученых много молодежи. Это настоящие интеллектуалы и будущее страны.

«В этом году мы 85 квартир ученым предоставим. И мы решили сегодня в такой родной вам обстановке выдать сертификаты. А дальше сопроводить, чтобы вы не заблудились, чтобы выбрали правильную квартиру. Наши специалисты будут вам помогать», — отметил Воробьев.

Он добавил, что развитие науки и прикладных исследований, поддержка ученых помогают добиться успехов в глобальной конкуренции. Сегодня в Подмосковье находятся восемь из 13 наукоградов России.

В чем уникальность льготы?

Льготное жилье поможет ученым не отвлекаться от работы на бытовые вопросы. Они получат надежный тыл.

Источник фото: телеканал «360»

Самое главное — это не только квартира, но и знак того, что вы нужны нам, Подмосковью и стране Андрей Воробьев.

Стоимость квартиры берет на себя правительство региона. Ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

Это означает, что первоначальный взнос, 50% всей стоимости, оплачивает Московская область. Но оставшаяся сумма тоже за регионом. На участнике программы остаются лишь проценты — несколько тысяч рублей в месяц.

Источник фото: телеканал «360»

До конца года власти Подмосковья вручат 361 свидетельство по «Социальной ипотеке», из которых 160 получат врачи, еще 110 — педагоги, 85 — ученые, а шесть — тренеры.