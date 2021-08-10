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    10 августа 2021, 12:23

    «Знак того, что вы нужны нам и стране». Еще 18 ученых Подмосковья получили льготу на покупку жилья

    Анастасия Аброськина, Елена Маркелова

    Льготой на покупку жилья обеспечили еще 18 ученых из Подмосковья. Сертификаты вручил губернатор Андрей Воробьев. Их получили научные работники из Химок и Дубны. Так правительство поддерживает специалистов благородных профессий: педагогов, врачей, тренеров и не только. Для этого действует программа «Социальная ипотека».

    «Знак того, что вы нужны нам и стране». Еще 18 ученых Подмосковья получили льготу на покупку жилья | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая льгота. Стоимость новой квартиры берет на себя правительство региона, а ее обладателю остается лишь выплачивать проценты — несколько тысяч рублей в месяц.

    Губернатор отметил, что цель — не просто вручить сертификат на покупку жилья, а помочь работнику найти комфортную для него квартиру и поддержать в решении вопросов, связанных с ее оформлением.

    Чем может помочь губернатор? Все траектории вывода на орбиту вы считаете лучше, чем мы. В алгоритмах тоже разбираетесь гораздо лучше. А наша задача — сделать так, чтобы комфортно было жить и чтобы ваша голова не была забита тем, где бы построить семью, как спланировать свое будущее

    Андрей Воробьев.

    Ученым дали сертификаты в стенах Объединенного института ядерных исследований. Он находится в Дубне.

    «Знак того, что вы нужны нам и стране». Еще 18 ученых Подмосковья получили льготу на покупку жилья | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    По словам главы Подмосковья, среди ученых много молодежи. Это настоящие интеллектуалы и будущее страны.

    «В этом году мы 85 квартир ученым предоставим. И мы решили сегодня в такой родной вам обстановке выдать сертификаты. А дальше сопроводить, чтобы вы не заблудились, чтобы выбрали правильную квартиру. Наши специалисты будут вам помогать», — отметил Воробьев.

    Он добавил, что развитие науки и прикладных исследований, поддержка ученых помогают добиться успехов в глобальной конкуренции. Сегодня в Подмосковье находятся восемь из 13 наукоградов России.

    В чем уникальность льготы?

    Льготное жилье поможет ученым не отвлекаться от работы на бытовые вопросы. Они получат надежный тыл.

    «Знак того, что вы нужны нам и стране». Еще 18 ученых Подмосковья получили льготу на покупку жилья | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Самое главное — это не только квартира, но и знак того, что вы нужны нам, Подмосковью и стране

    Андрей Воробьев.

    Стоимость квартиры берет на себя правительство региона. Ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

    Это означает, что первоначальный взнос, 50% всей стоимости, оплачивает Московская область. Но оставшаяся сумма тоже за регионом. На участнике программы остаются лишь проценты — несколько тысяч рублей в месяц.

    «Знак того, что вы нужны нам и стране». Еще 18 ученых Подмосковья получили льготу на покупку жилья | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    До конца года власти Подмосковья вручат 361 свидетельство по «Социальной ипотеке», из которых 160 получат врачи, еще 110 — педагоги, 85 — ученые, а шесть — тренеры.