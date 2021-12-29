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    29 декабря 2021, 14:11

    Льготные земельные участки выдали еще 78 врачам Подмосковья за неделю

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Еще 78 врачам Подмосковья выдали земельные участки по новой льготной программе за неделю. Теперь их 259. Такую меру поддержки в июле инициировал губернатор Андрей Воробьев.

    Льготные земельные участки выдали еще 78 врачам Подмосковья за неделю | Изображение 1

    С середины лета врачи Московской области подали более 360 заявок. Задача льготной программы — поддержать медиков и привлечь в область редких специалистов.

    Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, на полученных участках медики смогут построить свои дома.

    С начала июля земельные участки получили 259 врачей в 27 городских округах. В работе еще более 100 заявок

    Светлана Стригункова.

    По ее словам, больше всего участков выдали в Домодедове, Воскресенске, Дмитрове, Павловском Посаде, Бронницах и Коломне.

    «Мы рады, что эта мера поддержки востребована у врачей региона. На удаленных от МКАД территориях существует нехватка определенных специалистов, и это учли в законе», — добавила Стригункова.

    Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, передачу участков выстроили так, чтобы максимально освободить врачей от сбора документов. Администрации округов подбирают земли, предлагают их и готовят необходимый пакет документов.