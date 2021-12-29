Льготные земельные участки выдали еще 78 врачам Подмосковья за неделю

Еще 78 врачам Подмосковья выдали земельные участки по новой льготной программе за неделю. Теперь их 259. Такую меру поддержки в июле инициировал губернатор Андрей Воробьев.

С середины лета врачи Московской области подали более 360 заявок. Задача льготной программы — поддержать медиков и привлечь в область редких специалистов.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, на полученных участках медики смогут построить свои дома.

С начала июля земельные участки получили 259 врачей в 27 городских округах. В работе еще более 100 заявок Светлана Стригункова.

По ее словам, больше всего участков выдали в Домодедове, Воскресенске, Дмитрове, Павловском Посаде, Бронницах и Коломне.

«Мы рады, что эта мера поддержки востребована у врачей региона. На удаленных от МКАД территориях существует нехватка определенных специалистов, и это учли в законе», — добавила Стригункова.

Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, передачу участков выстроили так, чтобы максимально освободить врачей от сбора документов. Администрации округов подбирают земли, предлагают их и готовят необходимый пакет документов.