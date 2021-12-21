Более 180 врачей Подмосковья получили земельные участки с июля

Уже более 180 врачей из Подмосковья безвозмездно получили земельные участки. Их выдали по новой льготной программе, которую инициировал губернатор Андрей Воробьев.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, на полученных участках медики смогут построить свои дома.

По словам заместителя председателя правительства региона Андрея Разина, около 2,1 тысячи врачей сообщили о желании воспользоваться такой поддержкой.

Сейчас медицинские работники подали 280 заявлений. С июля участки выдали 181 врачу из 25 городских округов.

В работе еще 97 заявок. Благодаря этой мере, мы рассчитываем привлечь на отдаленные территории региона медицинские кадры, а также поддержать уже работающих врачей Светлана Стригункова.

Больше всего земель получили медики из Бронниц, Дмитрова, Воскресенска, Луховиц, Можайска, Зарайска и Шатуры.

Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, сейчас Воскресенск — это лидер по передаче земель врачам. Там участки предоставили уже 28 специалистам. Следом идет Павловский Посад.