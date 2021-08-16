Льготные школьные наборы получили первые 3,5 тысячи семей Подмосковья
Льготные школьные наборы получили первые 3,5 тысячи семей Подмосковья, которым полагаются региональные детские пособия. Рюкзаки со всеми принадлежностями передали будущим первоклассникам.
Это один из способов поддержки семей с невысоким доходом, напомнила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.
По ее словам, подготовка ребенка к школе — это ответственно, волнительно и требует финансовых вложений.
Семьям с невысоким доходом собрать ребенка в первый класс бывает особенно непросто. Мы ежегодно поддерживаем их, вручая школьные наборы от губернатора
Она объяснила, что такой набор — это рюкзак с необходимыми письменными принадлежностями.
«Беззаявительно такой подарок в 2021 году уже получили 3,5 тысячи семей первоклассников. Это те семьи, кому полагаются региональные детские пособия», — уточнила Каклюгина.
Мамам и папам не пришлось никуда ходить. Рюкзаки привезли на дом сотрудники социальной защиты.
Семьи, не получившие уведомление о подарке первокласснику, могут подать заявление через региональный портал госуслуг
Она объяснила, что на областном портале госуслуг потребуется обратиться к комплексной услуге «Скоро в школу».
При этом справки собирать не нужно. Все сведения социальная защита запросит автоматически.