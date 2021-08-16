Льготные школьные наборы получили первые 3,5 тысячи семей Подмосковья, которым полагаются региональные детские пособия. Рюкзаки со всеми принадлежностями передали будущим первоклассникам.

Это один из способов поддержки семей с невысоким доходом, напомнила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, подготовка ребенка к школе — это ответственно, волнительно и требует финансовых вложений.

Семьям с невысоким доходом собрать ребенка в первый класс бывает особенно непросто. Мы ежегодно поддерживаем их, вручая школьные наборы от губернатора Ирина Каклюгина.

Она объяснила, что такой набор — это рюкзак с необходимыми письменными принадлежностями.

«Беззаявительно такой подарок в 2021 году уже получили 3,5 тысячи семей первоклассников. Это те семьи, кому полагаются региональные детские пособия», — уточнила Каклюгина.

Мамам и папам не пришлось никуда ходить. Рюкзаки привезли на дом сотрудники социальной защиты.

Семьи, не получившие уведомление о подарке первокласснику, могут подать заявление через региональный портал госуслуг Ирина Каклюгина.

Она объяснила, что на областном портале госуслуг потребуется обратиться к комплексной услуге «Скоро в школу».

При этом справки собирать не нужно. Все сведения социальная защита запросит автоматически.