Многодетные семьи Подмосковья получили выплаты на школьников

В Московской области многодетные семьи автоматически получили выплаты на школьников перед началом нового учебного года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Более 56 тысяч родителей проактивно получили на свои счета выплаты на школьников. Выплата в размере трех тысяч [рублей] была перечислена многодетным семьям, и 13 тысяч [рублей] получили семьи с невысокими доходами, воспитывающие детей-инвалидов. Автоматически выплата была перечислена тем семьям, которые в прошлом году получали эти выплаты», — рассказала Каклюгина.

Она добавила, что если деньги не пришли, кто-то из родителей должен подать электронное заявление на комплексную услугу «Скоро в школу» через региональный портал госуслуг. Соцзащита запросит все необходимые сведения сама — справок никаких не надо.

«Особое внимание мы уделяем семьям с низким доходом, в которых ребенок идет в первый класс, они получат набор первоклассника: рюкзак со всеми необходимыми письменными принадлежностями. Рюкзак мы доставим семьям на дом в любое удобное для них время», — добавила Каклюгина.

В начале недели заместитель председателя правительства Московской области сообщила, что родители школьников уже начали получать президентскую выплату в размере 10 тысяч рублей.