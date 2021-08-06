Жителям Подмосковья напомнили, как получить выплаты к школе

Одного онлайн-заявления хватит для получения выплат к школе в Подмосковье. Подать его поможет областной портал госуслуг. Здесь появился сервис «Скоро в школу». Он предназначен для многодетных и малообеспеченных семей, чей доход ниже прожиточного минимума.

Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар. По его словам, новая комплексная функция — один из важных этапов цифровизации в Подмосковье.

Новая услуга позволяет семьям получить сразу все положенные выплаты детям, обучающимся в школах Подмосковья. Уже не нужно заполнять несколько заявлений Максим Рымар.

Министр объяснил, что все меры социальной поддержки для родителей объединили в одном разделе. Их предоставляют в течение семи рабочих дней.

«Услуга доступна и в проактивном режиме: выплаты поступят автоматически тем семьям, которые получали их в прошлом году», — отметил Рымар.

Какие это выплаты?

Многодетные семьи получат выплату на школьную форму — три тысячи рублей.

Малообеспеченные семьи, в которых воспитывают ребенка-инвалида, получат выплату на его питание и одежду — 13 020 рублей.

Семьи, которые оформляли выплаты в прошлом году, получат их автоматически в этом году.

Малообеспеченные семьи, в которых ребенок идет в первый класс, получат уведомления о положенной мере поддержки — наборе к школе. Рюкзак с принадлежностями привезут на дом в удобное время.

А если выплата не пришла?

Если семье не пришло уведомление или нужная выплата не поступила на лицевой счет до 10 августа, необходимо подать заявление через портал госуслуг Подмосковья — в разделе «Соцподдержка».

Или обратиться в территориальное отделение социальной защиты по месту жительства в Подмосковье для получения консультации.