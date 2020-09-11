Подмосковным первоклассникам из малообеспеченных семей собрали рюкзаки в школу

Маленькие жители Подмосковья, которые пошли в первый класс, получили подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Детям вручили школьные принадлежности.

Рюкзак с анатомической спинкой и канцелярскими принадлежностями получили более 3,5 тысячи подмосковных первоклассников из малообеспеченных семей. Об этом рассказала министр соцразвития региона Ирина Фаевская.

Подарок от губернатора предназначался подмосковным семьям, у которых среднедушевой доход ниже установленного в Подмосковье прожиточного минимума.

Заявление родители могли подать с 1 марта по 5 сентября. Документы принимали в территориальных управлениях социальной защиты населения.

Учащимся первого класса подарили ранец, пенал с необходимой канцелярией, тетради и другие вещи, которые полезны детям в начальной школе, на сумму 2,6 тысячи рублей.

Подмосковные власти поздравили с началом школы не только первоклашек, в чьих семьях тяжело с деньгами, — презенты достались всем, кто впервые переступил порог учебного заведения. В набор включили первую школьную грамоту с подписью Андрея Воробьева, значок и рюкзак для сменки.