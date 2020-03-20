Леоновское шоссе в Подмосковье расширят. Об этом просили жители Балашихи

Жителям округа уже представили предварительные чертежи по проекту будущей реконструкции. На всем участке дороги от Горьковского шоссе до Носовихинского появится четыре полосы вместо двух. Пешеходные переходы оставят на своих местах. А повысить пропускную способность в месте примыкания соседних шоссе позволят дополнительные полосы для поворота направо и налево.

По обращениям наших жителей вопрос о расширении шоссе рассматривали и в администрации, и на заседаниях Совета депутатов. Решение принято Вячеслав Крылов депутат Совета депутатов округа.

В настоящее время ведут проектирование также двух эстакад. Одну расположат у Носовихинского шоссе, а другую — на Леоновском. Под железнодорожными путями Горьковского направления возведут дорожный тоннель длиной 160 метров и четырехполосный мост через дамбу реки Пехорки. А выезд на Носовихинское шоссе сделают между станциями Кучино и Железнодорожная.

Также разрабатываемый проект предусматривает на Леоновском шоссе и трамвайную линию в районе разделительной полосы автодороги.

«Линия для скоростного трамвая учитывается на перспективу, чтобы потом, когда в Подмосковье этот вопрос утвердят для реализации, все сделать безболезненно, без разбора дороги», — рассказал представитель проектной организации Дмитрий Елистратов.