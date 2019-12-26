Мост через реку Пехорку отремонтировали в Балашихе

В Балашихе отремонтировали пешеходный мост через реку Пехорку с улицы Солнечная на Заречную. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Глава муниципалитета Сергей Юров отметил, что в 2019 году в Балашихе завершилось благоустройство двух улиц — Солнечной и Заречной. Там были созданы новые парковые пространства, комфортные условия для отдыха, установлены детские и спортивные площадки, проложены пешеходные дорожки.

«Также по просьбе жителей мы провели ремонт пешеходного моста через реку Пехорку, соединяющего эти улицы», — напомнил Сергей Юров.

В ходе ремонтных работы были укреплены опоры, положен новый асфальт, установлено ограждение и проведено освещение.

Источник фото: администрация городского округа Балашиха

Также в 2019 году в Балашихе завершили реконструкцию Пестовского парка, открыли новый парк в микрорайоне Никольско-Архангельский и благоустроили сквер в микрорайоне Южный.