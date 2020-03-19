Свыше 1600 ям устранили на дорогах Балашихи с начала года
«Все ямы после устранения цифруются, чтобы мы могли закрыть их в системе СКПДИ (система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры — прим. ред.) Отчет отправляем в Центр управления регионом Балашихи и Московской области. Мы работаем в плановом порядке, определенном администрацией города, но отрабатываем и обращения граждан», — пояснил заместитель директора учреждения «Благоустройство Балашиха» Евгений Сидашов.
Он добавил, что в этом году ямочный ремонт начался уже с 3 января.
Сотрудники организации в первую очередь обрабатывают обращения, которые поступают с портала «Добродел». С начала 2020 года жителями Балашихи было направлено в систему 750 заявок с фотографиями и скриншотами с видеорегистраторов.
Более 400 из них уже рассмотрели и приняли меры для устранения зафиксированных ям. Также учреждение сотрудничает и с подписчиками интернет-сообщества и работают с социальными сетями, где жители города сообщают о ситуации на дорогах и возникающих на них неисправностях.
В 2020 году администрация Балашихи провела инвентаризацию улично-дорожной сети. Все зафиксированные ямы были зарегистрированы в Системе контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры. В течение двух с половиной месяцев рабочим удалось устранить уже больше половины случаев.