Свыше 1600 ям устранили на дорогах Балашихи с начала года

На дорогах Балашихи с начала 2020 года дорожные службы устранили более 1600 ям. Всего на территории городского округа работают восемь бригад рабочих, которые заделывает от шести до 10 ям ежедневно.

«Все ямы после устранения цифруются, чтобы мы могли закрыть их в системе СКПДИ (система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры — прим. ред.) Отчет отправляем в Центр управления регионом Балашихи и Московской области. Мы работаем в плановом порядке, определенном администрацией города, но отрабатываем и обращения граждан», — пояснил заместитель директора учреждения «Благоустройство Балашиха» Евгений Сидашов.

Он добавил, что в этом году ямочный ремонт начался уже с 3 января.

Сотрудники организации в первую очередь обрабатывают обращения, которые поступают с портала «Добродел». С начала 2020 года жителями Балашихи было направлено в систему 750 заявок с фотографиями и скриншотами с видеорегистраторов.

Более 400 из них уже рассмотрели и приняли меры для устранения зафиксированных ям. Также учреждение сотрудничает и с подписчиками интернет-сообщества и работают с социальными сетями, где жители города сообщают о ситуации на дорогах и возникающих на них неисправностях.

В 2020 году администрация Балашихи провела инвентаризацию улично-дорожной сети. Все зафиксированные ямы были зарегистрированы в Системе контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры. В течение двух с половиной месяцев рабочим удалось устранить уже больше половины случаев.