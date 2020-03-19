Десятки рабочих мест создадут на крупном предприятии Балашихи в 2020 году

Предприятие включает в себя четыре компании, занимающиеся электроэнергетикой, комплексным благоустройством, дизайном и многопрофильным обслуживанием. Выпускаемые здесь светильники, кронштейны, тротуарную плитку и различные металлоконструкции отправляют на преображение территории округа.

«Планы по развитию производства у нас большие. В том числе это строительство дополнительных корпусов, возможно, на территории наших индустриальных парков. Мы будем оказывать содействие по программе поддержки предпринимательства», — сказал Сергей Юров.

По его словам, уже к концу года здесь будут работать свыше 300 человек. Прирост составит порядка 50 специалистов. Это станет возможным благодаря расширению площади и приобретению оборудования, которое потребует привлечения дополнительных инвестиций и сотрудников.

Кроме того, на территории предприятия расположен аналог Центра управления регионом, который работает в Московской области. Через диспетчерскую службу компании туда поступают обращения жителей.