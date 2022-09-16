Подмосковье 16 сентября 2022, 12:42 Поделиться Telegram

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Viber Легендарный стадион с богатыми традициями. Андрей Воробьев — об обновленном «Спартаке» в Звенигороде Андрей Воробьев посетил стадион «Спартак» в Звенигороде после реконструкции

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Стадион «Спартак» с почти столетней историей модернизировали в Звенигороде. Его открытие приурочили к 870-летию города. На обновленном объекте побывал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он сообщил, что в будущем поле на стадионе сделают отапливаемым.

«Мы сейчас с Дмитрием Александровичем говорили, будем делать отапливаемые поля. Если поле неотапливаемое, то, по сути, выпадает, наверно, три месяца самых тяжелых. Поэтому в следующий раз приедем, хочу, чтобы здесь были дети. Тренерам спасибо, надеюсь, вам будет здесь комфортно. Важное дело вы делаете», — обратился губернатор к тренерам.

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На построенном в начале прошлого века стадионе в разное время занимались известные спортсмены, однако с 2000 года им почти перестали пользоваться. Теперь для любителей спорта будут доступны новое футбольное поле, трибуны для 224 зрителей, хоккейная площадка, скейт-парк и другие зоны для занятий. Позже здесь обустроят прогулочную зону на берегу Москвы-реки, чтобы сделать объект точкой притяжения для всех жителей города.

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На стадионе будут тренироваться юные футболисты. Теперь они смогут заниматься на современном поле с искусственным покрытием, освещением и электронным табло.

«Все, когда узнали, что строится стадион, воодушевились, а когда узнали, что он будет построен вовремя, в это веры было не много, и сейчас с нетерпением все очень ждут, когда сюда придут. В воскресенье здесь уже состоится матч первенства Московской области, Наро-Фоминск будем принимать», — поделился один из тренеров.

Первый матч на новом поле пройдет 17 сентября. На нем дворовые команды сразятся с легендарными футболистами в рамках проекта «Выход во двор».

Ранее Андрей Воробьев побывал на новом стадионе в Мытищах. Он стал первым в микрорайоне, где проживают около 25 тысяч человек.

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