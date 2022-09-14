Дворовые команды Звенигорода сразятся с легендами футбола 17 сентября | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 18:32 Поделиться Telegram

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Viber Дворовые команды Звенигорода сразятся с легендами футбола 17 сентября

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Очередной матч серии «Выходи во двор» состоится в Звенигороде 17 сентября. Его проведут на обновленном стадионе «Спартак» в преддверии 870-летия города.

В звездной команде сыграют футболисты Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Александр Филимонов, Игорь Семшов и Дмитрий Хлестов. Их тренером выступил Валерий Гладилин. Комментировать матч будут спортивный журналист Олег Жлобов и телеведущий Виктор Гусев. На мероприятии также будет специальный гость — депутат Госдумы Дмитрий Майданов.

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Перед матчем легенды футбола проведут мастер-классы и мини-игры с юными спортсменами.

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Стадион «Спартак» был основан в 1946 году. Его модернизировали по госпрограмме «Спорт Подмосковья».

Ранее Андрей Воробьев посетил новый стадион в Мытищах. Он стал первым в микрорайоне, где проживают 25 тысяч человек.

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