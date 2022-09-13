Губернатор Воробьев: новый стадион для футбола и легкой атлетики появился в Мытищах | 360°

Важное 13 сентября 2022, 12:58 Поделиться Telegram

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Viber Губернатор Воробьев: новый стадион для футбола и легкой атлетики появился в Мытищах

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Современный стадион заработал в микрорайоне № 25 в Мытищах. Теперь здесь появились секции по футболу, легкой атлетике и боксу. Спортивный центр открыли по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, и он приехал навестить юных учеников.

Стадион имени Дмитрия Аленичева стал первым в микрорайоне, где живут 25 тысяч человек.

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Воробьев подчеркнул, что покрытие на футбольном поле — с подогревом, а значит, тренироваться можно будет круглый год.

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Ребята будут знакомиться, играя и общаясь. И важно, что родители стимулируют, мотивируют на занятия спортом Андрей Воробьев.

Каждый день стадион смогут посещать до 1,5 тысячи человек. Доступ — свободный с 8:00 до 22:00.

Современный спортивный центр состоит из футбольного поля, беговых дорожек, круговой велодорожки, трибун, залов для единоборств и других тренировок.

Вместе с тем здесь смогут заниматься пенсионеры из проекта «Активное долголетие» — им будут доступны тренировки по скандинавской ходьбе, оздоровительной гимнастике и не только.

Секции и школы

Секции по футболу, легкой атлетике и боксу открыли 12 сентября — они работают на платной и бесплатной основах.

Школа бокса под руководством Андрея Ивичука примет 200 учеников, из которых 45 смогут тренироваться бесплатно.

Также здесь теперь базируется Академия футбола Дмитрия Аленичева — советского и российского футболиста, тренера, заслуженного мастера спорта.

В Академии футбола для учеников проводят уникальные мастер-классы от именитых спортсменов. Есть возможность перейти в профессиональный клуб.

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