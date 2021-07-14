Квартиры по льготной программе купят еще 17 учителей из Подмосковья

Льготой на покупку жилья обеспечили еще 17 учителей в Подмосковье. Они получили сертификаты по программе «Социальная ипотека». Ее продлили и на следующий год. Так власти поддерживают уникальных специалистов. Это врачи, педагоги, ученые, тренеры.

Источник фото: телеканал «360»

Льготные свидетельства преподавателям вручила заместитель председателя областного правительства Ирина Каклюгина.

Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая программа, по которой правительство помогает работникам из самых важных сфер.

Я очень рада приветствовать всех вас от имени губернатора Андрея Воробьева. Хочу пожелать, чтобы вы были счастливы в новых квартирах и чтобы вы радовались, радовали свои семьи и детей, которых вы учите. Это самое главное Ирина Каклюгина.

До конца года власти Подмосковья вручат 361 свидетельство по «Социальной ипотеке», из которых 160 получат врачи, еще 110 — педагоги, 85 — ученые, а шесть — тренеры.

Источник фото: телеканал «360»

«Ваш труд бесценен. То, что вы делаете, неоценимо. Программа сама действительно уникальная. И это, конечно, заслуга нашего губернатора — Андрея Юрьевича Воробьева», — отметила Ирина Каклюгина.

Стоимость квартиры берет на себя правительство региона, а ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

Это означает, что первоначальный взнос, 50% всей стоимости, оплачивает Московская область. Но оставшаяся сумма тоже за регионом. На участнике программы остаются лишь проценты — несколько тысяч рублей в месяц.

Источник фото: телеканал «360»

По решению губернатора программу продлили и на следующий год, поэтому приглашаю наших педагогов принять в ней участие Ирина Каклюгина.

В следующем году сертификаты передадут тоже 110 педагогам из Подмосковья.