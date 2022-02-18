Крупный онлайн-сервис доставки продуктов пришел в Орехово-Зуево, Ногинск и Наро-Фоминск

Доставка продуктов и других товаров за 15 минут теперь доступна жителям Наро-Фоминска, Орехово-Зуева и Ногинска. В этих городах начал работать онлайн-ретейлер «Самокат». До этого сервис был доступен жителям 20 городов ближнего Подмосковья.

В ассортименте «Самоката» — более 2500 товаров повседневного спроса: это продукты питания, напитки, бытовая химия, косметика и другое.

Курьеры «Самоката» доставляют товары на велосипедах за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки. Такая оперативность возможна благодаря дарксторам — специальным помещениям для сборки онлайн-заказов.

«Одно из отличий нас от обычного магазина — это расположение товаров повседневной необходимости. Если в обычном магазине они расположены в самом конце зала, то у нас они расположены в самом начале, что помогает нам максимально быстро собирать товары. Наша цель — экономия времени наших покупателей», — сказал директор центра формирования заказов компании «Самокат» Денис Симонов.

На момент запуска в новых городах сервис разместил около трех дарксторов в каждом городе. Всего в России уже более тысячи таких дарксторов, курьеры «Самоката» ежедневно доставляют более трехсот тысяч заказов.

«Наша цель — изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. Мы стремимся к тому, чтобы любой человек мог получать необходимые товары с быстрой доставкой. Это прежде всего экономия времени, которое можно потратить на любимые занятия и общение с близкими», — отметил директор по маркетингу онлайн-ретейлера «Самокат» Игорь Рожков.

Оформить и получить заказ через мобильное приложение можно с 8 до 23 часов, а курьер доставит его за 15-30 минут в зависимости от района. Минимальная сумма — 100 рублей, доставка бесплатная.

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