Наценки на базовые продукты снизили в региональных магазинах

Магазины в некоторых российских регионах снизили наценки на базовые продукты. Таким образом ритейлеры подключились к работе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

ФАС начала подключать регионы к ограничению наценок на базовые продукты, сообщила газета «Известия». Совещания с местными ритейлерами проводят сотрудники локальных управлений службы. Компании просят добровольно снизить наценки на социально значимые товары.

«Присоединение торговых сетей к инициативе по ограничению максимального уровня наценок на социально значимые продукты питания является добровольным», — подчеркнули в ФАС.

Представители службы отметили, что согласившиеся на сотрудничество ритейлеры обязаны обеспечить наличие продуктов, на которые введут ограничение наценок. Как пояснил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, речь идет о хлебе, сахаре, молочных продуктах и некоторых овощах. Причем ритейлеры вправе самостоятельно установить список продуктов.

К ограничению надбавки уже присоединились магазины Адыгеи, а также Курской, Астраханской, Новосибирской, Ульяновской, Пензенской и Омской областей. В остальных регионах совещания еще продолжаются.