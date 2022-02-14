Доход подмосковного бизнеса вернулся к допандемийным показателям

Принятые в Московской области меры поддержки предпринимателей, а также отложенный спрос покупателей позволили подмосковным предприятиям быстро вернуться к допандемийным показателям. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что по итогам первых девяти месяцев прошлого года финансовый результат подмосковных компаний достиг почти 798 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период в 2020 году.

Лидерами по доходам стали предприятия торговли, обрабатывающие производства, транспортные компании и занимающиеся хранением.

«Рост финансовых показателей организаций отразился и на росте налоговых отчислений», — подчеркнула министр.

Екатерина Зиновьева отметила, что сейчас бизнес столкнулся с новым вызовом. В условиях высокой инфляции Центральный банк повысил ключевую ставку, что может сказаться на экономических процессах. Чтобы пережить сложный период, предприниматели могут обратиться за поддержкой к властям Подмосковья.

«В частности, малые и средние предприятия имеют возможность получить льготное кредитование в Московском областном фонде микрофинансирования. Для промышленных предприятий также доступны льготные кредиты в Фонде развития промышленности Московской области», — напомнила министр.

Она подчеркнула, что правительство Подмосковья внимательно следит за развитием экономической ситуации. Если понадобится, то меры поддержки предпринимателей скорректируют.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с правительством региона сообщил, что в январе 2022 года доходы области увеличились на 30%. Чтобы сохранить объем поступлений в бюджет, он призвал больше внимания уделять предприятиям малого и среднего бизнеса. Это особенно важно в условиях повышенной ключевой ставки.