Рост доходов Подмосковья за январь 2022 года составил 30%

Московская область в январе 2022 года увеличила собственные доходы на 30%. Об этом на заседании правительства региона заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что для сохранения роста поступлений в региональный бюджет необходимо уделять больше внимания предприятиям малого и среднего бизнеса.

Андрей Воробьев напомнил, что из-за сохранения высокой инфляции Центральный банк России на минувшей неделе повысил ключевую ставку. Это повышает риски для средних и малых предприятий.

«За январь — месяц первый и, может быть, непоказательный, но важный — наши собственные доходы оправдывают наши самые смелые ожидания. У нас рост порядка 30%», — заявил губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев отметил, что для сохранения роста повышения доходов региона правительству и муниципальным властям нужно обращать внимание на работу небольших предприятий Подмосковья и оказывать им всю необходимую помощь.

Центральный банк России на минувшей неделе поднял ключевую ставку до 9,5%, а также увеличил размер прогнозной инфляции до 5-6% до конца года.

По данным исследования Фонда развития гражданского общества, Подмосковье вошло в пятерку российских регионов с лучшим экономическим потенциалом. Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, по итогам прошлого года предприятия региона улучшили свои финансовые показатели и увеличили отчисления в бюджеты всех уровней.