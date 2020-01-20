Крещенские купания в Подмосковье прошли без происшествий

В ночь с 18 на 19 января православные отметили Крещение Господне. Праздничные службы прошли во всех уголках Московской области. Во время праздника проблем не возникло, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Для верующих организовали около 200 площадок для купаний. Начались они уже утром, но большая часть жителей региона предпочла окунуться в воду ночью. При этом погода не стала преградой для праздника.

«Погода необычайно теплая для этого времени года, и я хочу поблагодарить всех, кто отвечал за безопасность, организацию — это и муниципальные службы, безусловно, и МЧС. У нас все прошло без эксцессов, все живы и здоровы», — отметил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

Рядом с каждой с площадкой работали медики и спасатели. Для безопасности жителей и гостей Московской области водолазы проверили дно купелей. Кроме того, дороги, ведущие к праздничным площадкам, заранее расчистили и обработали для комфортного проезда.

Крещение Господне — христианский праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан. Верующие отмечают его каждый год 19 января. Считается самым древним праздником в христианской культуре.