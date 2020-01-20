Крещенские купания в Подмосковье прошли без происшествий
Для верующих организовали около 200 площадок для купаний. Начались они уже утром, но большая часть жителей региона предпочла окунуться в воду ночью. При этом погода не стала преградой для праздника.
«Погода необычайно теплая для этого времени года, и я хочу поблагодарить всех, кто отвечал за безопасность, организацию — это и муниципальные службы, безусловно, и МЧС. У нас все прошло без эксцессов, все живы и здоровы», — отметил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.
Рядом с каждой с площадкой работали медики и спасатели. Для безопасности жителей и гостей Московской области водолазы проверили дно купелей. Кроме того, дороги, ведущие к праздничным площадкам, заранее расчистили и обработали для комфортного проезда.
Крещение Господне — христианский праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан. Верующие отмечают его каждый год 19 января. Считается самым древним праздником в христианской культуре.