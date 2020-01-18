Освящение воды и большая литургия. Как в Троице-Сергиевой Лавре подготовились к Крещению

Православные верующие начали праздновать Крещенский сочельник. В этот день в храмах проходят торжественные литургии, принято освящать воду.

Сегодня православные верующие празднуют Крещенский сочельник. С самого утра в церквях идут особые службы — так называемые Царские часы. Тысячи верующих приходят в храмы, где совершается великое освящение воды. В Троице-Сергиевой Лавре этот обряд уже много лет проводят в Трапезной палате.

«Мы находимся в храме преподобного Сергия. Часами здесь стоят за великой агиасмой, как мы называем крещенскую воду», — отметил иеромонах Далмат.

Источник фото: телеканал «360»

Канун Крещения, как и канун Рождества, называют сочельником. Такое название пошло из-за традиции варить в этот день сочиво — сладкую кашу из зерен пшеницы на меду.

«С утра молятся, едят сочиво, ограничивают себя в еде. А сам праздник начинается на следующий день, 19-го января», — сказал прихожанин Павел Гайдаров.

Вечером крещенские богослужения продолжит большая литургия — Вечерня. После этого принято совершать крещенские купания — люди троекратно погружаются в воду.

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают Крещение Господне. Праздник посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан.