Более 300 дорог подготовят для комфортного проезда к местам крещенских купаний в Подмосковье

«В ходе подготовки к празднику для комфортного проезда жителей специалисты Мосавтодора, подрядных организаций и муниципальных служб выполняют ямочный ремонт, где необходимо, проводят очистку и обработку проезжей части, тротуаров, пешеходных дорожек и остановок общественного транспорта на региональной и муниципальной сети. К празднику будут готовы более 300 муниципальных и региональных дорог более чем в 50 муниципальных образованиях», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Наибольший объем работ планируется выполнить на территории Солнечногорского округа, где к храмам и местам купаний подготовят 24 региональных и муниципальных дороги, в Наро-Фоминске и Орехово-Зуеве — по 17 дорог, в Раменском округе — 13 и 11 дорог в Можайском округе. В Ленинском, Можайском и Наро-Фоминском округах протяженность работ составит порядка 100 километров.

По традиции, крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января, принять участие может любой желающий. Для купаний подготовлено и оборудовано более 200 мест в муниципальных образованиях Подмосковья — это купели при храмах, церквях и у святых источников, места на прудах и открытых водоемах.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Напоминаем, что из-за теплых погодных условий на многих водоемах сформировался тонкий лед, в связи с чем купаться следует только в специально оборудованных местах.

В крещенскую ночь на территории Московской области будет облачно. Температура воздуха составит -1.-3°С, осадков не ожидается.

Ознакомиться с местами крещенский купаний можно на сайте http://welcome.mosreg.ru/top/mesta-dla-kresenskih-kupanij.