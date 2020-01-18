    18 января 2020, 22:03

    Крещение Господне началось в Подмосковье. Трансляция

    Нина Петлинова

    Православные верующие отмечают Крещение Господне в ночь с 18 на 19 января. Праздничные службы в разных регионах Подмосковья начались уже в субботу утром, но основное действие началось только сейчас. «360» ведет прямую трансляцию.

    Праздничные службы в Красногорске начались с самого утра — его жители первыми среди других городов Подмосковья окунулись в купели.

    В ночь с 18 на 19 января православные отмечают Крещение Господне. Праздник посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан.