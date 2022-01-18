Крещенские купания начались в Подмосковье

В Подмосковье с 18 на 19 января отмечают православный праздник Крещение. Главной его площадкой станет Истра: на территории историко-художественного музея «Новый Иерусалим» состоится крестный ход. «360» показывает трансляцию с места событий.

Для крещенских купаний в Московской области оборудовали 215 прорубей и иорданей, возле которых будут дежурить спасатели и врачи. Каждую из купелей проверят на безопасность сотрудники МЧС, спуски у них удобные, рядом есть теплые раздевалки.

Найти адрес ближайшей площадки для омовения можно на интерактивной карте. Новым местом для купания стала купель на острове Русский в Серпухове. Ожидается, что иордани и проруби посетят около 260 тысяч человек.

18 января Иордань на озере Бабошкино подготовили к крещенским купаниям в Балашихе. Это одно из четырех мест для купаний в городском округе. Купель на озере проверил глава Балашихи Сергей Юров.