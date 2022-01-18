Глава Балашихи проверил иордань на озере Бабошкино в преддверии Крещения

Иордань на озере Бабошкино подготовили к крещенским купаниям в Балашихе. Это одно из четырех мест для купаний в городском округе. Купель на озере проверил глава Балашихи Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

«В этом году мы решили впервые организовать новое, четвертое место для крещенских купаний на озере Бабошкино. Это связано с тем, что мы по просьбе жителей оформили в пользование часть территории лесфонда в дирекцию парков. Жители хотели, чтобы здесь была благоустроена территория. Поэтому мы провели здесь работы — заменили полностью понтон, установили здесь раздевалку для тех, кто купается, в том числе и зимой. Здесь плавает активный клуб моржей», — рассказал Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

Также здесь установили детскую и спортивную площадки, сделали входную группу, оборудовали пост охраны и туалеты.

Источник фото: Евгений Дудин

В преддверии Крещения сотрудники водно-спасательной станции провели замер толщины льда на водоемах Балашихи. Толщина ледового покрытия на реке Пехорка составляет 36 сантиметров, что соответствует норме, добавил глава округа.

Источник фото: Евгений Дудин

Купели в Балашихе начнут работать в 19:00 18 января. Окунуться в иордани жители смогут у храма Святителя Николая Чудотворца в селе Новый Милет, на озере Бабошкино, а также на Дивном озере в микрорайоне Заря. Еще одну купель оборудуют на правом берегу реки Пехорки, рядом с водно-спасательной станцией на Солнечной улице. Здесь все желающие смогут окунуться после посещения бани.

Источник фото: Евгений Дудин

На площадках будут дежурить спасатели, сотрудники полиции, Росгвардии и врачи. Желающим окунуться предоставят отапливаемую палатку для того, чтобы переодеться и согреться. Подход к купелям также комфортный — дорожки расчищены и подсвечены. Рядом с местами купаний организуют горячее питание и напитки.

Источник фото: Евгений Дудин

Всего в Подмосковье для крещенских купаний будет оборудовано более 200 мест.