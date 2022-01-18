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    18 января 2022, 18:42

    Глава Балашихи проверил иордань на озере Бабошкино в преддверии Крещения

    Анастасия Максимовских, Надежда Алистратова

    Иордань на озере Бабошкино подготовили к крещенским купаниям в Балашихе. Это одно из четырех мест для купаний в городском округе. Купель на озере проверил глава Балашихи Сергей Юров.

    Глава Балашихи проверил иордань на озере Бабошкино в преддверии Крещения | Изображение 1Источник фото: Евгений Дудин

    «В этом году мы решили впервые организовать новое, четвертое место для крещенских купаний на озере Бабошкино. Это связано с тем, что мы по просьбе жителей оформили в пользование часть территории лесфонда в дирекцию парков. Жители хотели, чтобы здесь была благоустроена территория. Поэтому мы провели здесь работы — заменили полностью понтон, установили здесь раздевалку для тех, кто купается, в том числе и зимой. Здесь плавает активный клуб моржей», — рассказал Сергей Юров.

    Глава Балашихи проверил иордань на озере Бабошкино в преддверии Крещения | Изображение 2Источник фото: Евгений Дудин

    Также здесь установили детскую и спортивную площадки, сделали входную группу, оборудовали пост охраны и туалеты.

    Глава Балашихи проверил иордань на озере Бабошкино в преддверии Крещения | Изображение 3Источник фото: Евгений Дудин

    В преддверии Крещения сотрудники водно-спасательной станции провели замер толщины льда на водоемах Балашихи. Толщина ледового покрытия на реке Пехорка составляет 36 сантиметров, что соответствует норме, добавил глава округа.

    Глава Балашихи проверил иордань на озере Бабошкино в преддверии Крещения | Изображение 4Источник фото: Евгений Дудин

    Купели в Балашихе начнут работать в 19:00 18 января. Окунуться в иордани жители смогут у храма Святителя Николая Чудотворца в селе Новый Милет, на озере Бабошкино, а также на Дивном озере в микрорайоне Заря. Еще одну купель оборудуют на правом берегу реки Пехорки, рядом с водно-спасательной станцией на Солнечной улице. Здесь все желающие смогут окунуться после посещения бани.

    Глава Балашихи проверил иордань на озере Бабошкино в преддверии Крещения | Изображение 5Источник фото: Евгений Дудин

    На площадках будут дежурить спасатели, сотрудники полиции, Росгвардии и врачи. Желающим окунуться предоставят отапливаемую палатку для того, чтобы переодеться и согреться. Подход к купелям также комфортный — дорожки расчищены и подсвечены. Рядом с местами купаний организуют горячее питание и напитки.

    Глава Балашихи проверил иордань на озере Бабошкино в преддверии Крещения | Изображение 6Источник фото: Евгений Дудин

    Всего в Подмосковье для крещенских купаний будет оборудовано более 200 мест.