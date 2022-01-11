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    11 января 2022, 12:24

    Окунуться в прорубь в Подмосковье: список 215 безопасных мест для крещенских купаний

    В Московской области оборудуют 215 мест для купаний на Крещение

    Анастас Машковцев

    Подмосковье оборудует 215 мест для крещенских купаний в этом году. Возле прорубей и иорданей будут дежурить спасатели и врачи, однако людям с хроническими заболеваниями лучше воздержаться от экстремальных купаний. «360» публикует карту мест и список с адресами по округам Московской области.

    Мужчина креститься на фоне зимнего храма

    Россияне празднуют Крещение

    В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают праздник крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечей. В Крещенский сочельник — 18 января — в храмах освящают воду, а народная традиция с XVII века предписывает верующим россиянам вечером или ночью непременно окунуться в реке, озере или ручье.

    Как правило, накануне праздника на льду вырубают проруби (часто в виде креста), называемые иорданями. После чина освящения воды православные троекратно окунаются в прорубь. Хотя эту традицию нередко критиковало духовенство, жители России уверены, что купания полезны для души и тела.

    В этом году в Московской области подготовили более 200 иорданей. Каждая из них будет проверена сотрудниками МЧС на безопасность, оборудована удобным спуском и теплой раздевалкой, сообщил сайт welcome.mosreg.ru. Кроме того, будут дежурить спасатели и врачи. Окунаться в прорубь в неподготовленных для этого местах очень опасно.

    Готовиться к Крещению нужно с лета

    Несмотря на народные поверья, окунаться в прорубь полезно далеко не всем. Экстремальные купания противопоказаны людям с хроническими воспалительными заболеваниями носоглотки, бронхолегочными, эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с заболеваниями центральной нервной системы.

    Врач Елена Маркитантова отметила, что не стоит окунаться в ледяную воду тем, кто страдает остеоартрозом и остеохондрозом позвоночника. Купание в проруби может быть полезно только подготовленным, закаленным людям. Они меньше болеют, хорошо переносит смену погоды и лучше справляются со стрессами.

    По словам медика, к окунанию в крещенскую воду лучше всего готовиться заранее, как минимум за полгода. Будут полезны прогулки на свежем воздухе в любую погоду, ходьба босиком, контрастный душ, обливания. Непосредственно перед тем, как окунуться в прорубь, нужно размяться.

    «Раздеться лучше не сразу: сначала снять верхнюю одежду, потом раздеться до пояса, в последнюю очередь разуться, постоять немного на снегу, чтобы ноги привыкли к холоду. Потом нужно разогреть мышцы: подвигать руками, ногами, поприседать, сделать наклоны, даже пробежаться на месте», — рекомендовала Елена Маркитантова.

    Алкоголь и прорубь несовместимы

    Если решили окунуться в ледяную воду, стоит помнить несколько правил. Очень важно захватить большое махровое полотенце, чтобы растереться после купания. С собой непременно должна быть сменная сухая одежда, шапка и горячий чай в термосе. Пить алкоголь нельзя ни до, ни после купания.

    Погружаться с головой неподготовленным людям опасно: резкое охлаждение может вызвать спазм сосудов головного мозга. Эксперт Лиги здоровья нации, ведущий научный сотрудник Центра профилактической медицины Ольга Молчанова посоветовала окунуться только до подбородка и не более чем на 30 секунд.

    Довольно опасно окунать в прорубь незакаленных детей. Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что тонкий слой подкожно-жировой клетчатки ребенка не способен защитить организм от переохлаждения, которое может спровоцировать цистит, гломерулонефрит и воспаление легких. Также лучше воздержаться от купаний беременным женщинам и пожилым людям.

    При этом директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцинация от коронавируса не является препятствием для окунания в прорубь. По словам микробиолога, у прививок нет взаимосвязи с крещенскими купаниями.

    Главные проруби Московской области

    Традиционно наибольшее число верующих приезжают на Крещение в Дмитровский, Истринский, Клинский, Мытищинский, Чеховский, Одинцовский и Сергиево-Посадский городские округа.

    В число самых популярных входят купели храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Жестылево, святого источника Зарайска, на реке Истре возле Ново-иерусалимского монастыря, в городском парке «Сестрорецкий» Клина, источника Николая Чудотворца села Андреевского, Троицкого храма села Троицкого и Саввино-Сторожевского монастыря Звенигорода.

    Также в списке купели собора Воскресения Христова в военно-патриотическом парке «Патриот», источника преподобного Сергия Радонежского Гремячий ключ деревни Взгляднево и церкви Преображения Господня села Радонеж, озера Солнечногорска и источника преподобного Давида Серпуховского в Чехове.

    Список купелей Московской области в 2022 году по округам

    Балашиха

    • город Балашиха, озеро Дивное, микрорайон Заря;
    • город Балашиха, озеро Бабошкино, микрорайон Балашиха-3;
    • город Балашиха, река Пехорка, правый берег;
    • город Балашиха, храм святителя Чудотворца, микрорайон Новый Милет.

    Богородский

    • город Старая Купавна, река Купавинка;
    • город Электроугли, Каменский пруд;
    • село Кудиново, Кудиновский карьер;
    • город Ногинск, купель у Богоявленского собора;
    • город Ногинск, купель у храма Константина Богородского;
    • село Воскресенское, купель у Покровского храма;
    • деревня Ивашево, купель у Троицкого храма;
    • село Стромыль, купель у Успенского храма;
    • село Ямкино, купель у Христорождественского храма.

    Бронницы

    • город Бронницы, Совхозный пруд.

    Власиха

    • поселок Власиха, Среднее озеро на реке Закзе.

    Волоколамск

    • деревня Бражниково, купель Благовещенской церкви;
    • село Теряево, купель Иосифо-Волоцкого ставропигиального мужского монастыря;
    • село Спирово, церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

    Воскресенск

    • город Воскресенск, озеро Светлое;
    • город Воскресенск, река Нерская;
    • город Белоозерский, ручей около храма.

    Дмитров

    • город Яхрома, купель Троицкого храма;
    • село Жестылево, купель храма Покрова Пресвятой Богородицы;
    • рабочий поселок Икша, купель храма Серафима священномученика (Звездинского);
    • село Ильинское, купель Христорождественского храма;
    • деревня Кузяево, отель «Алирико».

    Долгопрудный

    • город Долгопрудный, Котовский залив Клязьминского водохранилища.

    Домодедово

    • город Домодедово, Глубокий пруд, микрорайон Белые Столбы;
    • село Вельяминово, Церковный пруд напротив храма;
    • село Ям, купель у часовни на берегу реки Пахры;
    • село Никитское, река Рожайка;
    • село Битягово, река Рожайка;
    • деревня Лукино, пруд с ограждением у Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря;
    • деревня Житнево, часовня с купелями.

    Дубна

    • город Дубна, купель на реке Дубне у храма Похвалы Пресвятой Богородицы;
    • город Дубна, купель в Парке семейного отдыха.

    Егорьевск

    • город Егорьевск, Княжеский пруд;
    • деревня Низкое, церковь деревня Рыжево;
    • деревня Васильевка;
    • деревня Сазоново;
    • деревня Гридино;
    • село Спас-Леоновщина.

    Зарайск

    • город Зарайск, купель святого источника Белый Колодец;
    • деревня Кувшиново, купель у Казанской часовни;
    • село Протекино, купель храма святителя Василия, епископа Рязанского.

    Истра

    • город Истра, река Истра, купель у Ново-Иерусалимского монастыря;
    • поселок Троицкий;
    • хутор Ламишино, Истринское водохранилище;
    • деревня Куртниково;
    • деревня Дарна;
    • село Павловская Слобода;
    • деревня Глебово.

    Кашира

    • город Кашира, купель в Колодезном переулке;
    • город Кашира, купель на улице Ямской проезд;
    • город Кашира, купель на улице Коммуны;
    • деревня Хитровка;
    • поселок Большое Руново.

    Клин

    • город Клин, пруд городского парка культуры и отдыха «Сестрорецкий»;
    • город Высоковск, Холодный пруд;
    • пруд военного городка Клин-5;
    • поселок Покровка, Боголюбский храм.

    Коломна

    • село Андреевское, купель источника Николая Чудотворца;
    • село Богдановка, купель Казанского храма;
    • село Грайвороны, купель Казанского храма;
    • село Сенницы-2;
    • село Сосновка.

    Котельники

    • город Котельники, микрорайон Белая Дача.

    Красногорск

    • город Красногорск, микрорайон Опалиха, храм святой Елисаветы;
    • село Дмитровское, храм великомученика Димитрия Солунского;
    • поселок Нахабино, родник;
    • поселок Нахабино, отель Moscow Country Club;
    • село Ангелово, Ангеловские бани.

    Краснознаменск

    • город Краснознаменск, озеро в городском парке.

    Ленинский

    • поселок совхоза имени Ленина, купель Преображенского храма;
    • деревня Богданиха, пруд у Казанского храма;
    • поселок Измайлово, купель Троицкого храма;
    • село Беседы, купель Христорождественского храма;
    • деревня Калиновка, пруд у Иоанно-Предтеченского храма;
    • деревня Бутово, Дрожжинский пруд;
    • село Остров, озеро Кругляш;
    • поселок Володарского, река Пахр.

    Лобня

    • город Лобня, пруд в Научном городке, на территории ООО «Ирбис».

    Лосино-Петровский

    • рабочий поселок Свердловский, Суворовские пруды.

    Лотошино

    • село Микулино, купель храма Архангела Михаила.

    Луховицы

    • село Городна, купель церкви Николая Чудотворца;
    • поселок Белоомут, озеро Сосновое;
    • село Подлесная Слобода, святой источник Параскевы Пятницы.

    Лыткарино

    • Волкушинский карьер.

    Люберцы

    • город Лыткарино, парк «Наташинские пруды»;
    • рабочий поселок Малаховка, парк Малаховское озеро;
    • поселок Красково, Кореневский карьер.

    Можайск

    • деревня Исавицы, купель при источнике святого преподобного Ферапонта;
    • деревня Сивково, Сивковский пруд;
    • деревня Горетово, Можайское водохранилище;
    • деревня Павлищево, Павлищевский пруд;
    • деревня Мокрое, пруд на реке Протва;
    • деревня Новые Сычики, озеро Голубое.

    Мытищи

    • село Троицкое, Троицкий храм;
    • деревня Витенево, Успенский храм;
    • поселок Николо-Прозорово, Никольский храм;
    • деревня Пчелка, храм мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

    Наро-Фоминск

    • город Наро-Фоминск, река Нара;
    • город Апрелевка, пруд;
    • город Верея, река Протва;
    • город Верея, купель церкви святого пророка Илии;
    • рабочий поселок Селятино, пруд;
    • деревня Таширово, купель храма Покрова Божьей Матери;
    • деревня Слепушкино, пруд у церкви Преображения Господня, пруд;
    • деревня Смолино, купель;
    • деревня Набережная Слобода, купель часовни во имя праведного Лазаря Четверодневного;
    • пруд Пионерский около деревни Селятино;
    • деревня Горчухино, пруд Элинар.

    Одинцово

    • город Звенигород, купель Саввино-Сторожевского монастыря;
    • город Кубинка, купель храма Архангела Михаила;
    • город Кубинка, пруд;
    • парк «Патриот», купель собора Воскресения Христова;
    • поселок Горки-10, купель у храма преподобного Серафима Саровского;
    • деревня Дунино, купель прихода Храма Ксении Блаженной на территории часовни Иоанна Предтечи;
    • дачный поселок Лесной Городок, купель храма Рождества Иоанна;
    • деревня Сколково, пруд.

    Орехово-Зуево

    • город Орехово-Зуево, пруд у Богородицерождественского собора;
    • город Орехово-Зуево, пруд в городском парке;
    • город Орехово-Зуево, озеро Амазонка;
    • деревня Нажицы, карьер Нажицы;
    • деревня Малая Дубна, пруд Восьмерка у Преображенского храма;
    • деревня Старый Покров, купель у Покровского храма;
    • деревня Гора, купель на Богородицерождественского храма;
    • деревня Дуброво, озеро.

    Павловский Посад

    • город Павловский Посад, купель Вознесенского храма;
    • деревня Заозерье, купель Христорождественского храма;
    • деревня Часовня, купель храма Троица-Чижи.

    Подольск

    • город Подольск, парк имени В. Талалихина;
    • город Подольск, микрорайон Климовск, парк «Дубрава»;
    • город Подольск, микрорайон Климовск, детский парк культуры и отдыха.

    Пушкино

    • город Пушкино, река Уча;
    • деревня Мураново, купель на святом источнике Казанской иконы Божией Матери.

    Раменское

    • дачный поселок Кратово, Кратовское озеро;
    • село Малышево, пруд;
    • деревня Устиновка, пруд;
    • село Синьково, пруд;
    • село Гжель, святой источник Феодоровской Божией Матери;
    • село Гжель, Никольский источник;
    • село Верхнее Мячково, купель храма Рождества Святой Богородицы;
    • село Быково, Живоносный источник;
    • село Игнатьево, река Дорка;
    • село Карпово, пруд;
    • село Михайловская, Стрелецкий ручей в Михайловской слободе;

    Рузский

    • деревня Брыньково, река Руза;
    • поселок Колюбакино, пруд;
    • деревня Нововолково, Озернинское водохранилище.

    Сергиев Посад

    • город Пересвет, Макаркин пруд;
    • деревня Взгляднево, источник Гремячий ключ;
    • село Богородское, церковь Рождества пресвятой Богородицы, родник великомученика Никиты Готфского;
    • село Радонеж, купель храма Преображения Господня.

    Серебряные Пруды

    • деревня Пурловка, купель на источнике Благоверного князя Александра Невского;
    • село Петрово, купель на святом источнике иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»;
    • село Мягкое, купель на источнике в честь великомученицы Параскевы.

    Серпухов

    • город Серпухов, микрорайон Ногина, пруд на улице Пограничной;
    • город Серпухов, пруд на улице Пионерской;
    • деревня Васильевское;
    • деревня Глубоково;
    • деревня Лужки;
    • село Райсеменовское.

    Солнечногорск

    • город Солнечногорск, озеро на улице Сенежской;
    • город Солнечногорск, озеро на улица Подмосковной;
    • деревня Поярково, купель Богородицерождественского храма;
    • деревня Мышецкое, купель храма Покрова Пресвятой Богородицы;
    • деревня Новая, Покровский храм;
    • деревня Исаково, Патриаршее подворье святителя Алексия митрополита Московского;
    • деревня Середниково, купель Алексиевского храма;
    • деревня Сергеевка, купель у источника «Чудо архангела Михаила в Хонех»;
    • деревня Головко, пруд;
    • деревня Пешки, площадка перед Домом культуры «Пешки»;
    • деревня Ложки, ЦСДК «Ложки»;
    • деревня Радумля, микрорайон Механического завода № 1, пруд;
    • деревня Льялово, купель храма Рождества Пресвятой Богородицы;
    • поселок Поварово, пруд;
    • деревня Голубое, Дом причта.

    Ступино

    • город Ступино, Белопесоцкий котлован у Белопесоцкого монастыря;
    • село Починки, купель у церкви.

    Талдом

    • город Талдом, Талдомское городское озеро;
    • деревня Глебово, Глебовский пруд;
    • поселок Запрудня, парк культуры и отдыха «Солнечный берег».

    Фрязино

    • город Фрязино, купель церкви Рождества Христова;
    • город Фрязино, озеро Большое.

    Химки

    • город Химки, канал имени Москвы;
    • город Химки, купель на парковке «Р3» «Арена Химки» микрорайона Клязьма-Старбеево;
    • город Химки, микрорайон Левобережный, парк «Экоберег»;
    • город Химки, парк имени Величко, микрорайон Сходня-Фирсановка.

    Черноголовка

    • село Макарово;
    • село Ивановское.

    Чехов

    • город Чехов, купель у Иоанно-Предтеченского храма;
    • село Ваулово, купель Троицкого храма;
    • село Новоселки, купель Успенского храма;
    • село Хлевино, купель Михаило-Архангельского храма;
    • село Талеж; купель у источника преподобного Давида Серпуховского.

    Шатура

    • деревня Андреевские Выселки, купель Спасо-Преображенского храма;
    • поселок Радовицкий, озеро Сильма у храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость»;
    • село Петровское, озеро Святое;
    • город Рошаль, купель храма Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»;
    • село Шарапово, купель Троицкого храма;
    • село Митинская, купель Дмитрие-Солунского храма.

    Шаховское

    • урочище Теплухино, купель святого источника Казанской иконы Божией Матери.

    Щелково

    • город Щелково, городской парк;
    • село Рязанцы, купель храма Живоначальной Троицы;
    • село Душоново, река Пружонка у храма Тихвинской иконы Божией матери;
    • деревня Здехово, река Гречушка у храма Святого Николая Мирликийского Чудотворца;
    • деревня Гребнево, купель храма Гребневской иконы Богородицы;
    • рабочий поселок Монино, купель храма Георгия Победоносца;
    • деревня Оболдино, Супоневский пруд;
    • деревня Медвежьи Озера, загородный клуб «Медвежьи Озера».

    Электрогорск

    • город Электрогорск, озеро Госьбужье.

    Электросталь

    • город Электросталь, водоем Западный у стадиона «Авангард».