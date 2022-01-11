Окунуться в прорубь в Подмосковье: список 215 безопасных мест для крещенских купаний
В Московской области оборудуют 215 мест для купаний на Крещение
Подмосковье оборудует 215 мест для крещенских купаний в этом году. Возле прорубей и иорданей будут дежурить спасатели и врачи, однако людям с хроническими заболеваниями лучше воздержаться от экстремальных купаний. «360» публикует карту мест и список с адресами по округам Московской области.
Россияне празднуют Крещение
В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают праздник крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечей. В Крещенский сочельник — 18 января — в храмах освящают воду, а народная традиция с XVII века предписывает верующим россиянам вечером или ночью непременно окунуться в реке, озере или ручье.
Как правило, накануне праздника на льду вырубают проруби (часто в виде креста), называемые иорданями. После чина освящения воды православные троекратно окунаются в прорубь. Хотя эту традицию нередко критиковало духовенство, жители России уверены, что купания полезны для души и тела.
В этом году в Московской области подготовили более 200 иорданей. Каждая из них будет проверена сотрудниками МЧС на безопасность, оборудована удобным спуском и теплой раздевалкой, сообщил сайт welcome.mosreg.ru. Кроме того, будут дежурить спасатели и врачи. Окунаться в прорубь в неподготовленных для этого местах очень опасно.
Готовиться к Крещению нужно с лета
Несмотря на народные поверья, окунаться в прорубь полезно далеко не всем. Экстремальные купания противопоказаны людям с хроническими воспалительными заболеваниями носоглотки, бронхолегочными, эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с заболеваниями центральной нервной системы.
Врач Елена Маркитантова отметила, что не стоит окунаться в ледяную воду тем, кто страдает остеоартрозом и остеохондрозом позвоночника. Купание в проруби может быть полезно только подготовленным, закаленным людям. Они меньше болеют, хорошо переносит смену погоды и лучше справляются со стрессами.
По словам медика, к окунанию в крещенскую воду лучше всего готовиться заранее, как минимум за полгода. Будут полезны прогулки на свежем воздухе в любую погоду, ходьба босиком, контрастный душ, обливания. Непосредственно перед тем, как окунуться в прорубь, нужно размяться.
«Раздеться лучше не сразу: сначала снять верхнюю одежду, потом раздеться до пояса, в последнюю очередь разуться, постоять немного на снегу, чтобы ноги привыкли к холоду. Потом нужно разогреть мышцы: подвигать руками, ногами, поприседать, сделать наклоны, даже пробежаться на месте», — рекомендовала Елена Маркитантова.
Алкоголь и прорубь несовместимы
Если решили окунуться в ледяную воду, стоит помнить несколько правил. Очень важно захватить большое махровое полотенце, чтобы растереться после купания. С собой непременно должна быть сменная сухая одежда, шапка и горячий чай в термосе. Пить алкоголь нельзя ни до, ни после купания.
Погружаться с головой неподготовленным людям опасно: резкое охлаждение может вызвать спазм сосудов головного мозга. Эксперт Лиги здоровья нации, ведущий научный сотрудник Центра профилактической медицины Ольга Молчанова посоветовала окунуться только до подбородка и не более чем на 30 секунд.
Довольно опасно окунать в прорубь незакаленных детей. Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что тонкий слой подкожно-жировой клетчатки ребенка не способен защитить организм от переохлаждения, которое может спровоцировать цистит, гломерулонефрит и воспаление легких. Также лучше воздержаться от купаний беременным женщинам и пожилым людям.
При этом директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцинация от коронавируса не является препятствием для окунания в прорубь. По словам микробиолога, у прививок нет взаимосвязи с крещенскими купаниями.
Главные проруби Московской области
Традиционно наибольшее число верующих приезжают на Крещение в Дмитровский, Истринский, Клинский, Мытищинский, Чеховский, Одинцовский и Сергиево-Посадский городские округа.
В число самых популярных входят купели храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Жестылево, святого источника Зарайска, на реке Истре возле Ново-иерусалимского монастыря, в городском парке «Сестрорецкий» Клина, источника Николая Чудотворца села Андреевского, Троицкого храма села Троицкого и Саввино-Сторожевского монастыря Звенигорода.
Также в списке купели собора Воскресения Христова в военно-патриотическом парке «Патриот», источника преподобного Сергия Радонежского Гремячий ключ деревни Взгляднево и церкви Преображения Господня села Радонеж, озера Солнечногорска и источника преподобного Давида Серпуховского в Чехове.
Список купелей Московской области в 2022 году по округам
Балашиха
- город Балашиха, озеро Дивное, микрорайон Заря;
- город Балашиха, озеро Бабошкино, микрорайон Балашиха-3;
- город Балашиха, река Пехорка, правый берег;
- город Балашиха, храм святителя Чудотворца, микрорайон Новый Милет.
Богородский
- город Старая Купавна, река Купавинка;
- город Электроугли, Каменский пруд;
- село Кудиново, Кудиновский карьер;
- город Ногинск, купель у Богоявленского собора;
- город Ногинск, купель у храма Константина Богородского;
- село Воскресенское, купель у Покровского храма;
- деревня Ивашево, купель у Троицкого храма;
- село Стромыль, купель у Успенского храма;
- село Ямкино, купель у Христорождественского храма.
Бронницы
- город Бронницы, Совхозный пруд.
Власиха
- поселок Власиха, Среднее озеро на реке Закзе.
Волоколамск
- деревня Бражниково, купель Благовещенской церкви;
- село Теряево, купель Иосифо-Волоцкого ставропигиального мужского монастыря;
- село Спирово, церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Воскресенск
- город Воскресенск, озеро Светлое;
- город Воскресенск, река Нерская;
- город Белоозерский, ручей около храма.
Дмитров
- город Яхрома, купель Троицкого храма;
- село Жестылево, купель храма Покрова Пресвятой Богородицы;
- рабочий поселок Икша, купель храма Серафима священномученика (Звездинского);
- село Ильинское, купель Христорождественского храма;
- деревня Кузяево, отель «Алирико».
Долгопрудный
- город Долгопрудный, Котовский залив Клязьминского водохранилища.
Домодедово
- город Домодедово, Глубокий пруд, микрорайон Белые Столбы;
- село Вельяминово, Церковный пруд напротив храма;
- село Ям, купель у часовни на берегу реки Пахры;
- село Никитское, река Рожайка;
- село Битягово, река Рожайка;
- деревня Лукино, пруд с ограждением у Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря;
- деревня Житнево, часовня с купелями.
Дубна
- город Дубна, купель на реке Дубне у храма Похвалы Пресвятой Богородицы;
- город Дубна, купель в Парке семейного отдыха.
Егорьевск
- город Егорьевск, Княжеский пруд;
- деревня Низкое, церковь деревня Рыжево;
- деревня Васильевка;
- деревня Сазоново;
- деревня Гридино;
- село Спас-Леоновщина.
Зарайск
- город Зарайск, купель святого источника Белый Колодец;
- деревня Кувшиново, купель у Казанской часовни;
- село Протекино, купель храма святителя Василия, епископа Рязанского.
Истра
- город Истра, река Истра, купель у Ново-Иерусалимского монастыря;
- поселок Троицкий;
- хутор Ламишино, Истринское водохранилище;
- деревня Куртниково;
- деревня Дарна;
- село Павловская Слобода;
- деревня Глебово.
Кашира
- город Кашира, купель в Колодезном переулке;
- город Кашира, купель на улице Ямской проезд;
- город Кашира, купель на улице Коммуны;
- деревня Хитровка;
- поселок Большое Руново.
Клин
- город Клин, пруд городского парка культуры и отдыха «Сестрорецкий»;
- город Высоковск, Холодный пруд;
- пруд военного городка Клин-5;
- поселок Покровка, Боголюбский храм.
Коломна
- село Андреевское, купель источника Николая Чудотворца;
- село Богдановка, купель Казанского храма;
- село Грайвороны, купель Казанского храма;
- село Сенницы-2;
- село Сосновка.
Котельники
- город Котельники, микрорайон Белая Дача.
Красногорск
- город Красногорск, микрорайон Опалиха, храм святой Елисаветы;
- село Дмитровское, храм великомученика Димитрия Солунского;
- поселок Нахабино, родник;
- поселок Нахабино, отель Moscow Country Club;
- село Ангелово, Ангеловские бани.
Краснознаменск
- город Краснознаменск, озеро в городском парке.
Ленинский
- поселок совхоза имени Ленина, купель Преображенского храма;
- деревня Богданиха, пруд у Казанского храма;
- поселок Измайлово, купель Троицкого храма;
- село Беседы, купель Христорождественского храма;
- деревня Калиновка, пруд у Иоанно-Предтеченского храма;
- деревня Бутово, Дрожжинский пруд;
- село Остров, озеро Кругляш;
- поселок Володарского, река Пахр.
Лобня
- город Лобня, пруд в Научном городке, на территории ООО «Ирбис».
Лосино-Петровский
- рабочий поселок Свердловский, Суворовские пруды.
Лотошино
- село Микулино, купель храма Архангела Михаила.
Луховицы
- село Городна, купель церкви Николая Чудотворца;
- поселок Белоомут, озеро Сосновое;
- село Подлесная Слобода, святой источник Параскевы Пятницы.
Лыткарино
- Волкушинский карьер.
Люберцы
- город Лыткарино, парк «Наташинские пруды»;
- рабочий поселок Малаховка, парк Малаховское озеро;
- поселок Красково, Кореневский карьер.
Можайск
- деревня Исавицы, купель при источнике святого преподобного Ферапонта;
- деревня Сивково, Сивковский пруд;
- деревня Горетово, Можайское водохранилище;
- деревня Павлищево, Павлищевский пруд;
- деревня Мокрое, пруд на реке Протва;
- деревня Новые Сычики, озеро Голубое.
Мытищи
- село Троицкое, Троицкий храм;
- деревня Витенево, Успенский храм;
- поселок Николо-Прозорово, Никольский храм;
- деревня Пчелка, храм мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.
Наро-Фоминск
- город Наро-Фоминск, река Нара;
- город Апрелевка, пруд;
- город Верея, река Протва;
- город Верея, купель церкви святого пророка Илии;
- рабочий поселок Селятино, пруд;
- деревня Таширово, купель храма Покрова Божьей Матери;
- деревня Слепушкино, пруд у церкви Преображения Господня, пруд;
- деревня Смолино, купель;
- деревня Набережная Слобода, купель часовни во имя праведного Лазаря Четверодневного;
- пруд Пионерский около деревни Селятино;
- деревня Горчухино, пруд Элинар.
Одинцово
- город Звенигород, купель Саввино-Сторожевского монастыря;
- город Кубинка, купель храма Архангела Михаила;
- город Кубинка, пруд;
- парк «Патриот», купель собора Воскресения Христова;
- поселок Горки-10, купель у храма преподобного Серафима Саровского;
- деревня Дунино, купель прихода Храма Ксении Блаженной на территории часовни Иоанна Предтечи;
- дачный поселок Лесной Городок, купель храма Рождества Иоанна;
- деревня Сколково, пруд.
Орехово-Зуево
- город Орехово-Зуево, пруд у Богородицерождественского собора;
- город Орехово-Зуево, пруд в городском парке;
- город Орехово-Зуево, озеро Амазонка;
- деревня Нажицы, карьер Нажицы;
- деревня Малая Дубна, пруд Восьмерка у Преображенского храма;
- деревня Старый Покров, купель у Покровского храма;
- деревня Гора, купель на Богородицерождественского храма;
- деревня Дуброво, озеро.
Павловский Посад
- город Павловский Посад, купель Вознесенского храма;
- деревня Заозерье, купель Христорождественского храма;
- деревня Часовня, купель храма Троица-Чижи.
Подольск
- город Подольск, парк имени В. Талалихина;
- город Подольск, микрорайон Климовск, парк «Дубрава»;
- город Подольск, микрорайон Климовск, детский парк культуры и отдыха.
Пушкино
- город Пушкино, река Уча;
- деревня Мураново, купель на святом источнике Казанской иконы Божией Матери.
Раменское
- дачный поселок Кратово, Кратовское озеро;
- село Малышево, пруд;
- деревня Устиновка, пруд;
- село Синьково, пруд;
- село Гжель, святой источник Феодоровской Божией Матери;
- село Гжель, Никольский источник;
- село Верхнее Мячково, купель храма Рождества Святой Богородицы;
- село Быково, Живоносный источник;
- село Игнатьево, река Дорка;
- село Карпово, пруд;
- село Михайловская, Стрелецкий ручей в Михайловской слободе;
Рузский
- деревня Брыньково, река Руза;
- поселок Колюбакино, пруд;
- деревня Нововолково, Озернинское водохранилище.
Сергиев Посад
- город Пересвет, Макаркин пруд;
- деревня Взгляднево, источник Гремячий ключ;
- село Богородское, церковь Рождества пресвятой Богородицы, родник великомученика Никиты Готфского;
- село Радонеж, купель храма Преображения Господня.
Серебряные Пруды
- деревня Пурловка, купель на источнике Благоверного князя Александра Невского;
- село Петрово, купель на святом источнике иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»;
- село Мягкое, купель на источнике в честь великомученицы Параскевы.
Серпухов
- город Серпухов, микрорайон Ногина, пруд на улице Пограничной;
- город Серпухов, пруд на улице Пионерской;
- деревня Васильевское;
- деревня Глубоково;
- деревня Лужки;
- село Райсеменовское.
Солнечногорск
- город Солнечногорск, озеро на улице Сенежской;
- город Солнечногорск, озеро на улица Подмосковной;
- деревня Поярково, купель Богородицерождественского храма;
- деревня Мышецкое, купель храма Покрова Пресвятой Богородицы;
- деревня Новая, Покровский храм;
- деревня Исаково, Патриаршее подворье святителя Алексия митрополита Московского;
- деревня Середниково, купель Алексиевского храма;
- деревня Сергеевка, купель у источника «Чудо архангела Михаила в Хонех»;
- деревня Головко, пруд;
- деревня Пешки, площадка перед Домом культуры «Пешки»;
- деревня Ложки, ЦСДК «Ложки»;
- деревня Радумля, микрорайон Механического завода № 1, пруд;
- деревня Льялово, купель храма Рождества Пресвятой Богородицы;
- поселок Поварово, пруд;
- деревня Голубое, Дом причта.
Ступино
- город Ступино, Белопесоцкий котлован у Белопесоцкого монастыря;
- село Починки, купель у церкви.
Талдом
- город Талдом, Талдомское городское озеро;
- деревня Глебово, Глебовский пруд;
- поселок Запрудня, парк культуры и отдыха «Солнечный берег».
Фрязино
- город Фрязино, купель церкви Рождества Христова;
- город Фрязино, озеро Большое.
Химки
- город Химки, канал имени Москвы;
- город Химки, купель на парковке «Р3» «Арена Химки» микрорайона Клязьма-Старбеево;
- город Химки, микрорайон Левобережный, парк «Экоберег»;
- город Химки, парк имени Величко, микрорайон Сходня-Фирсановка.
Черноголовка
- село Макарово;
- село Ивановское.
Чехов
- город Чехов, купель у Иоанно-Предтеченского храма;
- село Ваулово, купель Троицкого храма;
- село Новоселки, купель Успенского храма;
- село Хлевино, купель Михаило-Архангельского храма;
- село Талеж; купель у источника преподобного Давида Серпуховского.
Шатура
- деревня Андреевские Выселки, купель Спасо-Преображенского храма;
- поселок Радовицкий, озеро Сильма у храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость»;
- село Петровское, озеро Святое;
- город Рошаль, купель храма Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»;
- село Шарапово, купель Троицкого храма;
- село Митинская, купель Дмитрие-Солунского храма.
Шаховское
- урочище Теплухино, купель святого источника Казанской иконы Божией Матери.
Щелково
- город Щелково, городской парк;
- село Рязанцы, купель храма Живоначальной Троицы;
- село Душоново, река Пружонка у храма Тихвинской иконы Божией матери;
- деревня Здехово, река Гречушка у храма Святого Николая Мирликийского Чудотворца;
- деревня Гребнево, купель храма Гребневской иконы Богородицы;
- рабочий поселок Монино, купель храма Георгия Победоносца;
- деревня Оболдино, Супоневский пруд;
- деревня Медвежьи Озера, загородный клуб «Медвежьи Озера».
Электрогорск
- город Электрогорск, озеро Госьбужье.
Электросталь
- город Электросталь, водоем Западный у стадиона «Авангард».