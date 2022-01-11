Окунуться в прорубь в Подмосковье: список 215 безопасных мест для крещенских купаний

Подмосковье оборудует 215 мест для крещенских купаний в этом году. Возле прорубей и иорданей будут дежурить спасатели и врачи, однако людям с хроническими заболеваниями лучше воздержаться от экстремальных купаний. «360» публикует карту мест и список с адресами по округам Московской области.

Россияне празднуют Крещение

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают праздник крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечей. В Крещенский сочельник — 18 января — в храмах освящают воду, а народная традиция с XVII века предписывает верующим россиянам вечером или ночью непременно окунуться в реке, озере или ручье.

Как правило, накануне праздника на льду вырубают проруби (часто в виде креста), называемые иорданями. После чина освящения воды православные троекратно окунаются в прорубь. Хотя эту традицию нередко критиковало духовенство, жители России уверены, что купания полезны для души и тела.

В этом году в Московской области подготовили более 200 иорданей. Каждая из них будет проверена сотрудниками МЧС на безопасность, оборудована удобным спуском и теплой раздевалкой, сообщил сайт welcome.mosreg.ru. Кроме того, будут дежурить спасатели и врачи. Окунаться в прорубь в неподготовленных для этого местах очень опасно.

Готовиться к Крещению нужно с лета

Несмотря на народные поверья, окунаться в прорубь полезно далеко не всем. Экстремальные купания противопоказаны людям с хроническими воспалительными заболеваниями носоглотки, бронхолегочными, эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с заболеваниями центральной нервной системы.

Врач Елена Маркитантова отметила, что не стоит окунаться в ледяную воду тем, кто страдает остеоартрозом и остеохондрозом позвоночника. Купание в проруби может быть полезно только подготовленным, закаленным людям. Они меньше болеют, хорошо переносит смену погоды и лучше справляются со стрессами.

По словам медика, к окунанию в крещенскую воду лучше всего готовиться заранее, как минимум за полгода. Будут полезны прогулки на свежем воздухе в любую погоду, ходьба босиком, контрастный душ, обливания. Непосредственно перед тем, как окунуться в прорубь, нужно размяться.

«Раздеться лучше не сразу: сначала снять верхнюю одежду, потом раздеться до пояса, в последнюю очередь разуться, постоять немного на снегу, чтобы ноги привыкли к холоду. Потом нужно разогреть мышцы: подвигать руками, ногами, поприседать, сделать наклоны, даже пробежаться на месте», — рекомендовала Елена Маркитантова.

Алкоголь и прорубь несовместимы

Если решили окунуться в ледяную воду, стоит помнить несколько правил. Очень важно захватить большое махровое полотенце, чтобы растереться после купания. С собой непременно должна быть сменная сухая одежда, шапка и горячий чай в термосе. Пить алкоголь нельзя ни до, ни после купания.

Погружаться с головой неподготовленным людям опасно: резкое охлаждение может вызвать спазм сосудов головного мозга. Эксперт Лиги здоровья нации, ведущий научный сотрудник Центра профилактической медицины Ольга Молчанова посоветовала окунуться только до подбородка и не более чем на 30 секунд.

Довольно опасно окунать в прорубь незакаленных детей. Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что тонкий слой подкожно-жировой клетчатки ребенка не способен защитить организм от переохлаждения, которое может спровоцировать цистит, гломерулонефрит и воспаление легких. Также лучше воздержаться от купаний беременным женщинам и пожилым людям.

При этом директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцинация от коронавируса не является препятствием для окунания в прорубь. По словам микробиолога, у прививок нет взаимосвязи с крещенскими купаниями.

Главные проруби Московской области

Традиционно наибольшее число верующих приезжают на Крещение в Дмитровский, Истринский, Клинский, Мытищинский, Чеховский, Одинцовский и Сергиево-Посадский городские округа.

В число самых популярных входят купели храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Жестылево, святого источника Зарайска, на реке Истре возле Ново-иерусалимского монастыря, в городском парке «Сестрорецкий» Клина, источника Николая Чудотворца села Андреевского, Троицкого храма села Троицкого и Саввино-Сторожевского монастыря Звенигорода.

Также в списке купели собора Воскресения Христова в военно-патриотическом парке «Патриот», источника преподобного Сергия Радонежского Гремячий ключ деревни Взгляднево и церкви Преображения Господня села Радонеж, озера Солнечногорска и источника преподобного Давида Серпуховского в Чехове.

Список купелей Московской области в 2022 году по округам

Балашиха

город Балашиха, озеро Дивное, микрорайон Заря;

город Балашиха, озеро Бабошкино, микрорайон Балашиха-3;

город Балашиха, река Пехорка, правый берег;

город Балашиха, храм святителя Чудотворца, микрорайон Новый Милет.

Богородский

город Старая Купавна, река Купавинка;

город Электроугли, Каменский пруд;

село Кудиново, Кудиновский карьер;

город Ногинск, купель у Богоявленского собора;

город Ногинск, купель у храма Константина Богородского;

село Воскресенское, купель у Покровского храма;

деревня Ивашево, купель у Троицкого храма;

село Стромыль, купель у Успенского храма;

село Ямкино, купель у Христорождественского храма.

Бронницы

город Бронницы, Совхозный пруд.

Власиха

поселок Власиха, Среднее озеро на реке Закзе.

Волоколамск

деревня Бражниково, купель Благовещенской церкви;

село Теряево, купель Иосифо-Волоцкого ставропигиального мужского монастыря;

село Спирово, церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Воскресенск

город Воскресенск, озеро Светлое;

город Воскресенск, река Нерская;

город Белоозерский, ручей около храма.

Дмитров

город Яхрома, купель Троицкого храма;

село Жестылево, купель храма Покрова Пресвятой Богородицы;

рабочий поселок Икша, купель храма Серафима священномученика (Звездинского);

село Ильинское, купель Христорождественского храма;

деревня Кузяево, отель «Алирико».

Долгопрудный

город Долгопрудный, Котовский залив Клязьминского водохранилища.

Домодедово

город Домодедово, Глубокий пруд, микрорайон Белые Столбы;

село Вельяминово, Церковный пруд напротив храма;

село Ям, купель у часовни на берегу реки Пахры;

село Никитское, река Рожайка;

село Битягово, река Рожайка;

деревня Лукино, пруд с ограждением у Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря;

деревня Житнево, часовня с купелями.

Дубна

город Дубна, купель на реке Дубне у храма Похвалы Пресвятой Богородицы;

город Дубна, купель в Парке семейного отдыха.

Егорьевск

город Егорьевск, Княжеский пруд;

деревня Низкое, церковь деревня Рыжево;

деревня Васильевка;

деревня Сазоново;

деревня Гридино;

село Спас-Леоновщина.

Зарайск

город Зарайск, купель святого источника Белый Колодец;

деревня Кувшиново, купель у Казанской часовни;

село Протекино, купель храма святителя Василия, епископа Рязанского.

Истра

город Истра, река Истра, купель у Ново-Иерусалимского монастыря;

поселок Троицкий;

хутор Ламишино, Истринское водохранилище;

деревня Куртниково;

деревня Дарна;

село Павловская Слобода;

деревня Глебово.

Кашира

город Кашира, купель в Колодезном переулке;

город Кашира, купель на улице Ямской проезд;

город Кашира, купель на улице Коммуны;

деревня Хитровка;

поселок Большое Руново.

Клин

город Клин, пруд городского парка культуры и отдыха «Сестрорецкий»;

город Высоковск, Холодный пруд;

пруд военного городка Клин-5;

поселок Покровка, Боголюбский храм.

Коломна

село Андреевское, купель источника Николая Чудотворца;

село Богдановка, купель Казанского храма;

село Грайвороны, купель Казанского храма;

село Сенницы-2;

село Сосновка.

Котельники

город Котельники, микрорайон Белая Дача.

Красногорск

город Красногорск, микрорайон Опалиха, храм святой Елисаветы;

село Дмитровское, храм великомученика Димитрия Солунского;

поселок Нахабино, родник;

поселок Нахабино, отель Moscow Country Club;

село Ангелово, Ангеловские бани.

Краснознаменск

город Краснознаменск, озеро в городском парке.

Ленинский

поселок совхоза имени Ленина, купель Преображенского храма;

деревня Богданиха, пруд у Казанского храма;

поселок Измайлово, купель Троицкого храма;

село Беседы, купель Христорождественского храма;

деревня Калиновка, пруд у Иоанно-Предтеченского храма;

деревня Бутово, Дрожжинский пруд;

село Остров, озеро Кругляш;

поселок Володарского, река Пахр.

Лобня

город Лобня, пруд в Научном городке, на территории ООО «Ирбис».

Лосино-Петровский

рабочий поселок Свердловский, Суворовские пруды.

Лотошино

село Микулино, купель храма Архангела Михаила.

Луховицы

село Городна, купель церкви Николая Чудотворца;

поселок Белоомут, озеро Сосновое;

село Подлесная Слобода, святой источник Параскевы Пятницы.

Лыткарино

Волкушинский карьер.

Люберцы

город Лыткарино, парк «Наташинские пруды»;

рабочий поселок Малаховка, парк Малаховское озеро;

поселок Красково, Кореневский карьер.

Можайск

деревня Исавицы, купель при источнике святого преподобного Ферапонта;

деревня Сивково, Сивковский пруд;

деревня Горетово, Можайское водохранилище;

деревня Павлищево, Павлищевский пруд;

деревня Мокрое, пруд на реке Протва;

деревня Новые Сычики, озеро Голубое.

Мытищи

село Троицкое, Троицкий храм;

деревня Витенево, Успенский храм;

поселок Николо-Прозорово, Никольский храм;

деревня Пчелка, храм мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

Наро-Фоминск

город Наро-Фоминск, река Нара;

город Апрелевка, пруд;

город Верея, река Протва;

город Верея, купель церкви святого пророка Илии;

рабочий поселок Селятино, пруд;

деревня Таширово, купель храма Покрова Божьей Матери;

деревня Слепушкино, пруд у церкви Преображения Господня, пруд;

деревня Смолино, купель;

деревня Набережная Слобода, купель часовни во имя праведного Лазаря Четверодневного;

пруд Пионерский около деревни Селятино;

деревня Горчухино, пруд Элинар.

Одинцово

город Звенигород, купель Саввино-Сторожевского монастыря;

город Кубинка, купель храма Архангела Михаила;

город Кубинка, пруд;

парк «Патриот», купель собора Воскресения Христова;

поселок Горки-10, купель у храма преподобного Серафима Саровского;

деревня Дунино, купель прихода Храма Ксении Блаженной на территории часовни Иоанна Предтечи;

дачный поселок Лесной Городок, купель храма Рождества Иоанна;

деревня Сколково, пруд.

Орехово-Зуево

город Орехово-Зуево, пруд у Богородицерождественского собора;

город Орехово-Зуево, пруд в городском парке;

город Орехово-Зуево, озеро Амазонка;

деревня Нажицы, карьер Нажицы;

деревня Малая Дубна, пруд Восьмерка у Преображенского храма;

деревня Старый Покров, купель у Покровского храма;

деревня Гора, купель на Богородицерождественского храма;

деревня Дуброво, озеро.

Павловский Посад

город Павловский Посад, купель Вознесенского храма;

деревня Заозерье, купель Христорождественского храма;

деревня Часовня, купель храма Троица-Чижи.

Подольск

город Подольск, парк имени В. Талалихина;

город Подольск, микрорайон Климовск, парк «Дубрава»;

город Подольск, микрорайон Климовск, детский парк культуры и отдыха.

Пушкино

город Пушкино, река Уча;

деревня Мураново, купель на святом источнике Казанской иконы Божией Матери.

Раменское

дачный поселок Кратово, Кратовское озеро;

село Малышево, пруд;

деревня Устиновка, пруд;

село Синьково, пруд;

село Гжель, святой источник Феодоровской Божией Матери;

село Гжель, Никольский источник;

село Верхнее Мячково, купель храма Рождества Святой Богородицы;

село Быково, Живоносный источник;

село Игнатьево, река Дорка;

село Карпово, пруд;

село Михайловская, Стрелецкий ручей в Михайловской слободе;

Рузский

деревня Брыньково, река Руза;

поселок Колюбакино, пруд;

деревня Нововолково, Озернинское водохранилище.

Сергиев Посад

город Пересвет, Макаркин пруд;

деревня Взгляднево, источник Гремячий ключ;

село Богородское, церковь Рождества пресвятой Богородицы, родник великомученика Никиты Готфского;

село Радонеж, купель храма Преображения Господня.

Серебряные Пруды

деревня Пурловка, купель на источнике Благоверного князя Александра Невского;

село Петрово, купель на святом источнике иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»;

село Мягкое, купель на источнике в честь великомученицы Параскевы.

Серпухов

город Серпухов, микрорайон Ногина, пруд на улице Пограничной;

город Серпухов, пруд на улице Пионерской;

деревня Васильевское;

деревня Глубоково;

деревня Лужки;

село Райсеменовское.

Солнечногорск

город Солнечногорск, озеро на улице Сенежской;

город Солнечногорск, озеро на улица Подмосковной;

деревня Поярково, купель Богородицерождественского храма;

деревня Мышецкое, купель храма Покрова Пресвятой Богородицы;

деревня Новая, Покровский храм;

деревня Исаково, Патриаршее подворье святителя Алексия митрополита Московского;

деревня Середниково, купель Алексиевского храма;

деревня Сергеевка, купель у источника «Чудо архангела Михаила в Хонех»;

деревня Головко, пруд;

деревня Пешки, площадка перед Домом культуры «Пешки»;

деревня Ложки, ЦСДК «Ложки»;

деревня Радумля, микрорайон Механического завода № 1, пруд;

деревня Льялово, купель храма Рождества Пресвятой Богородицы;

поселок Поварово, пруд;

деревня Голубое, Дом причта.

Ступино

город Ступино, Белопесоцкий котлован у Белопесоцкого монастыря;

село Починки, купель у церкви.

Талдом

город Талдом, Талдомское городское озеро;

деревня Глебово, Глебовский пруд;

поселок Запрудня, парк культуры и отдыха «Солнечный берег».

Фрязино

город Фрязино, купель церкви Рождества Христова;

город Фрязино, озеро Большое.

Химки

город Химки, канал имени Москвы;

город Химки, купель на парковке «Р3» «Арена Химки» микрорайона Клязьма-Старбеево;

город Химки, микрорайон Левобережный, парк «Экоберег»;

город Химки, парк имени Величко, микрорайон Сходня-Фирсановка.

Черноголовка

село Макарово;

село Ивановское.

Чехов

город Чехов, купель у Иоанно-Предтеченского храма;

село Ваулово, купель Троицкого храма;

село Новоселки, купель Успенского храма;

село Хлевино, купель Михаило-Архангельского храма;

село Талеж; купель у источника преподобного Давида Серпуховского.

Шатура

деревня Андреевские Выселки, купель Спасо-Преображенского храма;

поселок Радовицкий, озеро Сильма у храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость»;

село Петровское, озеро Святое;

город Рошаль, купель храма Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»;

село Шарапово, купель Троицкого храма;

село Митинская, купель Дмитрие-Солунского храма.

Шаховское

урочище Теплухино, купель святого источника Казанской иконы Божией Матери.

Щелково

город Щелково, городской парк;

село Рязанцы, купель храма Живоначальной Троицы;

село Душоново, река Пружонка у храма Тихвинской иконы Божией матери;

деревня Здехово, река Гречушка у храма Святого Николая Мирликийского Чудотворца;

деревня Гребнево, купель храма Гребневской иконы Богородицы;

рабочий поселок Монино, купель храма Георгия Победоносца;

деревня Оболдино, Супоневский пруд;

деревня Медвежьи Озера, загородный клуб «Медвежьи Озера».

Электрогорск

город Электрогорск, озеро Госьбужье.

Электросталь