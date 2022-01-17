Купели Подмосковья примут около 260 тысяч местных жителей

Подмосковье готово к проведению купаний на православный праздник Крещение. Об этом заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин во время заседания регионального правительства.

По словам Хайкина, готовится 230 мест для крещенских купаний. Из них 66 — на открытых водоемах, 51 — на прудах, 52 возводимые купели и 68 — в помещениях. Ожидается, что порядка 260 тысяч жителей Москвы и Подмосковья посетят купели.

Министр назвал десятку самых топовых мест для крещенских купаний, где традиционно собирается наибольшее число жителей.

Источник фото: телеканал «360»

«В этом году у нас впервые новое место для крещенских купаний — купель на острове Русский в Серпухове», — рассказал Хайкин. Он назвал обязательные элементы стандарта по организации мест купания, среди них подготовка купели, деревянный настил, лапник или сено рядом, навигация, теплые палатки, мужские и женские раздевалки, лавочки, маски и антисептики, запас полотенец и пледов.

Источник фото: телеканал «360»

«Обязательно очистка дна при подготовке мест купаний, дежурство МЧС и скорой помощи, освещение территории, подсветка воды, теплые зоны, горячее питание, транспорт», — добавил министр.

По его словам, активно идет подготовка дорог и парковочных мест, продление работы общественного транспорта в период крещенских купаний. Безопасность купаний обеспечат 2833 человека из МЧС, Мособлпожспаса, МВД, Минздрава, городских округов и общественников. Также помогут волонтеры в яркой униформе, чтобы жители понимали, к кому обращаться за помощью.

Крещение 19 января празднуют православные верующие. Купание в ледяной воде — старая традиция, существующая в России, Белоруссии, на Украине и в некоторых других странах.