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    23 декабря 2020, 09:55

    Крупную козью ферму построят в Щелкове к концу 2021 года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Козью ферму на 6,4 тысячи мест для животных построят в Щелкове к концу 2021 года. Уже приступили к подготовке фундамента и земляным работам.
    Крупную козью ферму построят в Щелкове к концу 2021 года

    В результате жители Московской области получат не менее 60 рабочих мест. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

    По его словам, новую ферму построит компания «Экофарминг». Для этого выделили землю площадью 1087 гектаров.

    Инвестиции в объект составят более миллиарда рублей

    Сергей Воскресенский.

    Это будет современная молочно-товарная ферма. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева сельскохозяйственные земли предоставили в аренду без проведения торгов.

    Ранее стало известно, что с начала этого года аграриям региона выделили 5,9 миллиарда рублей на развитие отрасли.