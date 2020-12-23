Крупную козью ферму построят в Щелкове к концу 2021 года

В результате жители Московской области получат не менее 60 рабочих мест. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, новую ферму построит компания «Экофарминг». Для этого выделили землю площадью 1087 гектаров.

Инвестиции в объект составят более миллиарда рублей Сергей Воскресенский.

Это будет современная молочно-товарная ферма. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева сельскохозяйственные земли предоставили в аренду без проведения торгов.

Ранее стало известно, что с начала этого года аграриям региона выделили 5,9 миллиарда рублей на развитие отрасли.