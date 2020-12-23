23 декабря 2020, 09:55
Крупную козью ферму построят в Щелкове к концу 2021 года
Козью ферму на 6,4 тысячи мест для животных построят в Щелкове к концу 2021 года. Уже приступили к подготовке фундамента и земляным работам.
В результате жители Московской области получат не менее 60 рабочих мест. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
По его словам, новую ферму построит компания «Экофарминг». Для этого выделили землю площадью 1087 гектаров.
Инвестиции в объект составят более миллиарда рублей
Сергей Воскресенский.
Это будет современная молочно-товарная ферма. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева сельскохозяйственные земли предоставили в аренду без проведения торгов.
Ранее стало известно, что с начала этого года аграриям региона выделили 5,9 миллиарда рублей на развитие отрасли.