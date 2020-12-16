Новый корпус с современными системами доения коров открыли на ферме Серпухова

Новый корпус молочной фермы «Дашковка» появился в подмосковном Серпухове. Его оснастили современными системами доения коров. Помещение построили вместо уже ветхого.

Предприятие содержит 1249 крупных животных. Среди них 585 коров. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.

Коровник построили взамен старого и ветхого. Он рассчитан на 200 голов крупного скота Сергей Воскресенский.

По его словам, основные направления работы предприятия «Дашковка» — производство овощей и животноводство. Это лидер Серпуховского округа по выпуску молока. Здесь делают около 15 тонн этого продукта каждый день.

«Продуктивность на одну фуражную корову в сутки составляет порядка 25 килограммов молока», — отметил Воскресенский.

На территории хозяйства есть собственный молочный завод. В день здесь делают по 15 тонн молочной продукции. Это в том числе творог, сметана, ряженка, простокваша, сливочное масло и йогурты.

В этом хозяйстве постоянно работает центр оптовой торговли овощами и фруктами. Здесь предусмотрены торговая ярмарка и магазин «Дашковский продукт». Также в 2021 году предприятие планирует построить еще одну молочно-товарную ферму.

Ранее стало известно, что с начала 2020 года аграриям региона выделили 5,9 миллиарда рублей.