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    31 июля 2020, 19:22

    Подмосковная семья фермеров получила грант на 18 миллионов. Она выращивает элитные породы коз и овец

    Анастасия Аброськина , Мария Филиппова

    Фермеры из Щелкова получили 18 миллионов рублей на развитие хозяйства. Они выращивают элитные породы животных. Целых семь лет назад Руслан и Юлия Чижик променяли город на деревню. Из квартиры в Балашихе переехали на дачу под Щелково, выбрав совсем другую жизнь.
    Подмосковная семья фермеров получила грант на 18 миллионов. Она выращивает элитные породы коз и овец | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Рабочий день у них начинается в шесть часов утра. Как правило, с кормления и дойки. А после — уборка, подготовка помещений для животных, кормежка. Сон — после полуночи.

    Сейчас на деньги гранта очень хотим закупить опять же часть животных. И построить для них ферму с доильным залом

    Руслан Чижик.

    Семья Чижик продает животных только для разведения. Получив грант от подмосковного Минсельхозпрода, она взяла курс уже на расширение масштаба хозяйства. Тексель, например, — элитная порода овец ﻿из Голландии. Сегодня их мясо самое дорогое в мире. А из коз здесь — англо-нубийская порода.

    Подмосковная семья фермеров получила грант на 18 миллионов. Она выращивает элитные породы коз и овец | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Так, щелковских коз и овец ждут в регионах России и за рубежом. Они в своем роде топ-модели — можно отправить и на выставки. Сами фермеры признаются, что не променяют личное хозяйство на городскую жизнь.

    Бросить уже невозможно, ведь это как семья. Труд и результат твоего труда

    Юлия Чижик

    Все подробности — в репортаже «360».

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