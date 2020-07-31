Подмосковная семья фермеров получила грант на 18 миллионов. Она выращивает элитные породы коз и овец

Фермеры из Щелкова получили 18 миллионов рублей на развитие хозяйства. Они выращивают элитные породы животных. Целых семь лет назад Руслан и Юлия Чижик променяли город на деревню. Из квартиры в Балашихе переехали на дачу под Щелково, выбрав совсем другую жизнь.

Источник фото: телеканал «360»

Рабочий день у них начинается в шесть часов утра. Как правило, с кормления и дойки. А после — уборка, подготовка помещений для животных, кормежка. Сон — после полуночи.

Сейчас на деньги гранта очень хотим закупить опять же часть животных. И построить для них ферму с доильным залом Руслан Чижик.

Семья Чижик продает животных только для разведения. Получив грант от подмосковного Минсельхозпрода, она взяла курс уже на расширение масштаба хозяйства. Тексель, например, — элитная порода овец ﻿из Голландии. Сегодня их мясо самое дорогое в мире. А из коз здесь — англо-нубийская порода.

Источник фото: телеканал «360»

Так, щелковских коз и овец ждут в регионах России и за рубежом. Они в своем роде топ-модели — можно отправить и на выставки. Сами фермеры признаются, что не променяют личное хозяйство на городскую жизнь.

Бросить уже невозможно, ведь это как семья. Труд и результат твоего труда Юлия Чижик

Все подробности — в репортаже «360».