Ковидные каникулы. Как студенты и дети в лагерях Подмосковья проведут нерабочую неделю

Детские лагеря круглосуточного пребывания продолжат работать с 28 октября по 7 ноября в Подмосковье, но без доступа родителей. Студентов не станут переводить на дистанционку, а воспитателей в дежурных группах могут поощрить.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

Доступа родителей в детские лагеря в период нерабочих дней не будет. Если дети находятся в лагере, они смогут оставаться там даже во время нерабочей недели.

В колледжах и вузах будут каникулы. Власти решили обойтись без дистанционной формы обучения.

Вопрос поощрения воспитателей, которые выйдут работать в дежурных группах детских садов, рассмотрят.

Мы будем настоятельно рекомендовать главам наших округов за счет стимулирующих выплат поощрить людей, которые в этот период будут работать в дежурных группах» Ирина Каклюгина.

Ранее «360» рассказал, какие ограничения будут действовать в Москве и Подмосковье во время нерабочих дней.

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