Образование в Подмосковье во время выходной недели: ответы на главные вопросы

Дни с 28 октября по 7 ноября в Московской области будут нерабочими. В это время закроются магазины и предприятия сферы услуг, а школьников и детсадовцев отправят на каникулы. Заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина во время брифинга ответила на вопросы жителей по поводу введенных ограничений.

У меня маленький ребенок, и я работаю. Что делать?

Для вас открыты дежурные группы. Вы сможете оставить ребенка там.

Что такое дежурная группа? Как туда попасть?

Это группа для детей, которых не с кем оставить дома. Если родители, например, медики или работают в других сферах жизнеобеспечения. Состав дежурной группы рекомендован до 12 детей.

Нужна ли справка с места работы для записи в дежурную группу?

Нет, справка с места работы не нужна. Верим на слово. По заявлению родителей в группу зачисляют.

Будет ли дежурная группа в частных садах?

Что касается частных садов, мы настоятельно рекомендуем организовывать там дежурные группы, но решение остается за их учредителями.

Будут ли работать дежурные группы 4 ноября?

Нет, 4 ноября дежурные группы работать не будут. Это праздничный день. Дежурные группы будут работать 28, 29 октября, а также 1, 2 и 3 ноября.

Почему перенесли школьные каникулы?

В Московской области ближайшие каникулы были запланированы на 15 ноября. Они перенесены на эту нерабочую неделю.

Это сделано для того, чтобы дети в полной мере освоили школьную программу. В противном случае нам бы пришлось за эту лишнюю каникулярную неделю отучиваться летом или за счет зимних, весенних каникул. Поэтому было принято решение эти каникулы перенести на более раннее время.

После 7 ноября в школах будет дистанционка?

Мы не планируем, но все зависит от эпидемической обстановки и от нас с вами: как вы будем в течение этих нерабочих дней соблюдать самоизоляцию в том числе.

Когда выставят оценки?

Что касается оценок, то школа решает самостоятельно. Все оценки итоговые четвертные будут выставлены на неделе с 14 по 19 ноября. В любой из дней по решению школы.

Как быть студентам колледжей и вузов? Надо приходить на занятия?

Нет, для студентов колледжей и вузов тоже нерабочая неделя каникулярная. Занятия посещать не нужно.

Кружки и секции будут закрыты?

Все кружки и секции с 28 октября по 7 ноября будут закрыты.