Проект «Активное долголетие» приостановят в Подмосковье в нерабочие дни

Проект «Активное долголетие» в Московской области на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября приостанавливается. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Проект „Активное долголетие“ на этот период у нас приостанавливается», — сказала Каклюгина.

Клубы «Активного долголетия» в Подмосковье ежедневно посещали около шести тысяч пенсионеров. Проект охватил 59 городских округов. Самые первые клубы открыли еще в 2019 году. В рамках проекта они могли участвовать в экскурсионных поездках. А с 1 октября у участников появились новые занятия по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису и бадминтону.

Ранее «360» рассказал, что будет работать в московском регионе в период нерабочих дней. В частности, будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе, фитнес-клубы, спортивные залы, салоны красоты, бани и сауны. Стоматологические клиники будут принимать только пациентов, которым нужна экстренная помощь. В детских садах и школах будут каникулы. Электронные госуслуги будут предоставляться в полном объеме.