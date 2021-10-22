Чтобы люди были здоровы, а экономика жила. Что ждет бизнес Подмосковья в нерабочие дни

В Московской области в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября приостановят работу нескольких сфер бизнеса, а некоторых работников должны будут перевести на удаленку. Об этом рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Данные меры предприняты с целью защиты здоровья жителей, в том числе работников предприятий. С другой стороны, необходимо обеспечить функционирование всех сфер промышленности, сохранив рабочие места и доходы, чтобы бизнес работал, а экономика жила, сказала Зиновьева.

«Будет приостановлена работа нескольких сфер. Эта сфера кафе и ресторанов, это сфера услуг, бытовых услуг, связанных со СПА-салонами, фитнес-салонами. Это розничная торговля, за исключением онлайн-торговли. Это детские игровые комнаты, это стоматологические кабинеты, за исключением оказания срочных медицинских услуг населению», — сообщила министр.

Всем работодателям с 25 октября по 25 февраля рекомендуют перевести на удаленку некоторые категории сотрудников. Прежде всего, работников в возрасте от 60 лет.

«Потому что на сегодняшний момент это самая уязвимая с точки зрения ковид категория наших граждан и, конечно, очень важно сохранить их здоровье», — объяснила Зиновьева.

Также на удаленку должны будут перевести 30% сотрудников, которые сейчас не вакцинированы.

«Работа предприятий, которые являются системообразующими, предприятия непрерывного цикла, не приостанавливаются. Данные меры на них не распространяются, за исключением перевода на удаленку», — отметила министр инвестиций.