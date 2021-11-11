Пять тысяч проверок ковид-безопасности провели на стройках Подмосковья через мобильное приложение

Цифровые проверки ковид-безопасности провели на 1,3 тысячи крупных строительных площадок Подмосковья. Специальное мобильное приложение помогло следить за температурой работников, наличием антисептиков, масок и соблюдением дистанции.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, это мобильное приложение «Проверки Подмосковья».

Наша задача — предотвратить распространение COVID-19. Помочь могут не только санитарные и медицинские меры, но и цифровые Максим Рымар.

В приложении «Проверки Подмосковья» отслеживают нормы в самых разных сферах, в том числе и строительстве.

С его помощью выполнили пять тысяч цифровых проверок ковид-безопасности на стройках и выявили 6% нарушений. Недочеты потребовалось оперативно устранить.

Стройки под контролем

«Так как во время ограничений наши строительные площадки продолжают работу, мы усилили меры контроля», — сообщил министр государственного надзора в строительстве региона Артур Гарибян.

Он добавил, что напоминать строителям о правилах помогали и квадрокоптеры. Они летали над площадками и оповещали о необходимых требованиях.

В прошлом году нам удалось не допустить вспышек заболевания ковидом на стройках. Такую цель мы ставим и сейчас Артур Гарибян.

С помощью нового цифрового контроля удается оперативно выявлять нарушения и исправлять их.