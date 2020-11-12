Дроны с громкоговорителями напомнили застройщикам Подмосковья о правилах в период пандемии

В подмосковном Главгосстройнадзоре отметили, что в результате всех проверок выросла ответственность работников. Например, соблюдение санитарных правил усилили в Истре, Волоколамске, Одинцове, Наро-Фоминске и Красногорске. Эти городские округа увеличили свой средний индекс COVID-безопасности.

Квадрокоптеры пролетают над стройками, напоминая рабочим о важности ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Нарушения новых правил могут обернуться административной ответственностью.

В Главгосстройнадзоре отметили, что проверки с воздуха создают ощущение постоянного присутствия на площадке инспекторов. Из-за этого строители стали ответственнее, сообщил начальник ведомства Артур Гарибян.

Пробные облеты уже показали результат — участники строительства стали ответственнее подходить к соблюдению требований Артур Гарибян.

Он подчеркнул, что это видно по показателям индексов в округах. Беспилотники продолжат следить за COVID-безопасностью.

Главгосстройнадзор Подмосковья внедрил проверки при помощи квадрокоптеров впервые в России. Такая новинка стала работать в регионе с 26 октября.